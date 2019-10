Aztán hogy hívják ezt a maguk polgármesterét, aki nem engedi kitenni a lomot a ház elé? Tudja a fene, valami Józsi. Független. Hogyhogy nem tudják a saját polgármesterük nevét? Alig laknak itt kétszázan. Hát ez tényleg nem semmi történet, de ha van ideje az úrnak, elmondom egészen érthetően.

Volt nekünk a polgármesterünk, a Géza. Elébb is ő volt, most is úgy volt, hogy ő lesz. Rendes, fideszes gyerek, kicsit lop, de a falu a mindene. Aztán tavaly az államtitkár asszony férje, a Bálint elterjesztette a faluban, hogy ő szívesen lenne polgármester. Persze függetlenként. Mondjuk ő tényleg idevalósi, már azelőtt itt lakott, hogy az államtitkár asszony szemet vetett rá. Rendes fiú, minden nyáron meg szüretkor itt szokott aludni a családdal. Nahát a Géza erre annyira beszart, hogy hát ő mégse indul el egy államtitkár férje ellen, fogta magát, és visszalépett. Erre viszont a bebírók kezdték el hergelni a Kálmánkát, nehogy már egy ilyen Bálint legyen itt a polgármester, álljon ki ellene, ha már a Géza nem akar. Kálmán erősködött, hogy ő csak egy bebíró, nem is itt lakik, hanem Pesten, de addig mondogatták neki, hogy hát tavaly is ő csinálta a falunapot, meg ő festette ki a buszmegállót két éve, hogy végül kötélnek állt. Idén is volt falunap, megént a Kálmánka hozta a zenészeket Pestről, és főzött babgulyást is a faluház előtt. Hívta a Bálintot meg a Gézát is, de egyik sem ment el. A Géza azt üzente, hogy csak nem képzeli, hogy egy gyüttmentnek fog kampányolni, a Bálint meg éppen nem volt itt, mert az államtitkár asszonnyal voltak Dubajban.

Le is ment szépen a falunap, ittunk rendesen, ahogy kell. Szegény Kálmánka annyira berúgott, hogy a végén felállt az asztalra, és bejelentette, hogy ő mégsem lesz polgármester. Mondjuk megértem, Pesten van bútorüzlete, ez meg itt nem egy nagy biznisz. Szóval maradt nekünk a Bálint. Még plakátokat is ragasztottak, igaz, azon nem a Bálint volt, hanem hogy babakölcsönt kapnak a fiatal párok. Mivel nálunk én vagyok itt a legfiatalabb, és elmúltam hatvan, gondoltam, ez csak véletlen lehet. A kampányzárón megettük a pacalt, megittunk egy rekesz sört, aztán felállt a mi Bálintunk, és elmondta, hogy köszöni a támogatást, meg mindent, és ő egészen biztos benne, hogy ő lenne a gyógyír a falu összes bajára. Aztán bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől. Először azt hittük, hogy csak sokat ivott, és reggelre kijózanodik, de kiderült, hogy ebből nem lehet. Az történt ugyanis, hogy az államtitkár asszony rájött, hogy a Bálint csalja a Mercedesszel, akinek a falu végén van a présháza, és kerek perec megmondta, hogy vagy ő vagy a polgármesterség. Már úgy volt, hogy egyáltalán nem is lesz szavazás, de akkor leszóltak, hogy a független Józsi lesz a jelölt. Józsi három faluval arrébb lett volna, de ott végül egy másiknak kellett a poszt.

És megszavazták? Azt mondják. És maga? Én nem mentem el. De egy jelöltnél elég egy szavazat is, és a Géza biztosan rá szavazott.