Ha Merkel nem csinálja, Magyarország és Ausztria lehetetlen helyzetbe kerül

A trágyalevet öntő populistákról panaszkodott Juncker.

Az Európai Bizottság távozó elnöke azt mondja, könnyű az EU-t pocskondiázni, de hát a dolgok annyira összetettek, hogy a populisták egyszerűbbnek gondolják, ha trágyalevet öntenek az unióra és a Bizottságra. Szimpla javaslataikkal, és kemény kijelentéseikkel népszerűek, ám ezzel együtt kudarcot vallottak, hogy a tavaszi EP-választás majd meghozza nekik az áttörést. Ugyanakkor még a hagyományos pártcsaládokban is sokan az ő szájuk íze szerint beszélnek, ám ennek véget kell vetni. Nem szabad a demagógok után futni, inkább el kell állni az útjukat. Ehhez Jean-Claude Juncker szerint fel kell számolni az egyhangú döntések elvét a külpolitikai kérdésekben. Hiszen az nem jó, hogy ha akár csak egyetlen tagállam is keresztbe fekszik, mert akkor nincs szankció az adott külföldi hatalom ellen. Ez azonban árt az unió világpolitikai súlyának. A politikus ezúttal is bírálta a francia államfőt, amiért az megakadályozta az albánok és az észak-macedónok esetében a csatlakozási párbeszéd megindítását, pedig a Nyugat-Balkánnak szüksége van az európai perspektívára. Máskülönben megint rettenetes események következnek, akárcsak a 90-es években. Emellett itt a szervezet szavahihetősége forog kockán. Juncker kitart amellett is, hogy Angela Merkel helyesen járt el a menekültválság idején, de igazából úgy kell mondani, hogy nem megnyitotta a határokat, hanem nem eresztette le a sorompókat. Ha nem így tesz, lehetetlen helyzet állt volna elő Magyarországon és Ausztriában. Sok százezer ember rekedt volna a Keleti pályaudvar előtt. Szóval Orbán Viktornak nem kritizálnia kellene a kancellárt, hanem köszönetet kellene mondania neki.