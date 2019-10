Kár lenne kihagyni: Lipótmezőn 2 milliárdért eladó a néhai elmegyógyintézet egyik szecessziós villája

Nem változtatta meg a győri szavazás végeredményét a Győri Ítélőtábla, így a szex-és korrupciós botrány középpontjába került Borkai Zsolt nyerte a győri önkormányzati választásokat 19 308 szavazattal, míg ellenfele a DK-s Glázer Tímea 18662 szavazattal második lett.

Az ellenzék felülvizsgálati kérelmére a Győri Ítélőtábla mindössze néhány szavazaton változtatott, ám összességében helyben hagyta a két héttel ezelőtti helyhatósági választás végeredményét. Így rövidesen Borkai átveheti a polgármesteri megbízólevelét és alakuló közgyűlést hívhat össze. Kérdéses, hogy pontosan hogyan fogják lebonyolítani: Borkai a botrány kirobbanása óta bujkál a sajtó elől, nem jelent meg a képviselői megbízólevelek átadásán sem, amit - mint megírtunk – füttyszó is színesítette.

Az önkormányzati mandátumok átvétele Fotó: Barbara Gabriella / Népszava

A helyi választási bizottság korábbi határozatával szemben Glázer Tímea fordult felülvizsgálatért. A választási bizottság újraszámolta a szavazatokat, ám továbbra is Borkai maradt a győztes. Ezt követően, mint jelölő szervezet a Magyar Szocialista Párt (MSZP) kért felülvizsgálati kérelmet a bíróságtól, illetve azt, hogy az új szavazást írjon ki. Erre jó oka lett volna az ellenzéknek: mint a szavazás végeredményéből kiderült, Győrben a versenyt az döntötte el, hogy az ellenzéki koordinációhoz nem csatlakozó, civil indulók közel hatezer, ellenzéki szavazatot söpörtek be. A civil indulók nélkül viszont sima ellenzéki győzelem lett volna a városban. A szavazási törvénysértést az ellenzék abból vélelmezte, hogy a város aljegyzője kijelentette: az egyes szavazókörökbe kiszállított szavazólapokról darabszám szerinti tételes átadási-átvételi nyilvántartás nem készült. A kiszállított szavazólapok mennyisége legfeljebb a doboz oldalán lévő lista alapján lett volna azonosítható, ám a kiszállításhoz használt dobozok nem kerültek vissza, ehelyett ikeás dobozokban érkeztek be a választási bizottsághoz a szavazatok. A bíróság szerint viszont ez nem jelentette azt, hogy ezért meg kellene semmisíteni a végeredményt, mivel szerintük a kérelmező nem bizonyította, hogy ez a jogsértés ténylegesen kihatott volna a választás végeredményére.