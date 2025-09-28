Bihari Tamás: Bögöly

„Amikor Bögöly közölte, hogy nem akar bevonulni, már túl voltunk a sorozáson, mert mindketten évvesztesek voltunk, vagyis már a gimiből berángattak. Kérdeztem tőle, mit tervez, hogy megússza a katonaságot. Erre sosem válaszolt, csak titokzatosan mosolygott, de ettől nekem borsódzott a hátam.”