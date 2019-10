7 hónap alatt megmászta a világ legmagasabb csúcsait egy nepáli hegymászó

A vadon élő sünök védelmében indított figyelemfelhívó kampányt a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Az ősz második fele nehéz időszak a vadon élő sünök számára. A nyár késői szakaszában született fiatalok ugyanis lemaradhatnak a téli álomra való felkészülésben, és előfordul, hogy nem érik el a szükséges fejlettséget és kondíciót. Mivel sokszor az avarban keresnek telelőhelyet, az égetés is veszélyezteti, „máglyahalállal” fenyegeti őket. A Fővárosi Állat- és Növénykert szakemberei azt kérik, avarégetés előtt forgassuk át az avarkupacokat, hogy biztosan kiderüljön, nem rejtőzik-e benne egy téli álomra készülődő sün. A városligeti intézmény a közleményében az avarégetés helyett egyébként is az avar hasznosítására, komposztálására biztat.

A sünök számára a téli nyugalmi időszakra való felkészülés is kihívást jelent. Téli álmukat késő ősztől kora tavaszig alusszák, nem annyira a hideg, mint inkább a táplálék szűkössége miatt. A felkészüléshez, a tartalékoláshoz ezért ilyenkor annyit esznek, amennyit csak tudnak. A megfelelő kondíció az idei születésű állatoknál különösen fontos, de számukra ez még nagyobb kihívást jelenthet, ha a nyár végén látták meg a napvilágot. Ilyenkor ugyanis előfordulhat, hogy a hideg idő beköszöntéig nem sikerül elérni a megfelelő fejlettséget és tápláltságot. A szakembereknek az a tapasztalatuk, hogy november elejére legalább 350-400 grammot kell nyomniuk az állatoknak. Ha ez nem sikerül, a téli hónapok átvészeléséhez segítségre szorulnak - írták.

Ugyanakkor a házilagos „sünmentést” a szakemberek senkinek sem javasolják. A Magyarországon honos sün természetvédelmi oltalom alatt is áll, így otthoni tartása még akkor is a jogszabályokba ütközik, ha az a legjobb szándékból történik. A szakemberek azt kérik, a segítségre szoruló állatokat az állatkert bemutató mentőközpontjába vigyék be. A Sünispotályban a sérült állatokat meggyógyítják, a legyengülteket felerősítik, az elárvultakat pedig felnevelik. A cél az, hogy a bekerült állatok ismét képesek legyenek önállóan boldogulni a természetben. A múlt évben 357 mentett sünről gondoskodtak az Állatkertben – olvasható a közleményben.