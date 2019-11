Mészáros Péter: Az utolsó elem

A 8. Slam Poetry Országos Bajnokság döntőjén a zsűri különdíjasa.

Én még eddig nem igen nyertem. Mindig annyira győzni akartam, most meg boldogan elszabotálnám. Egyszerűen csak nem tudom, mit kell kezdeni ezzel. Nekem vereség kultúrám van. Én a tüntetésekre is csak azért megyek ki, mert az már valami. Mert ha történnek dolgok, az már valami. Felnyomni a rendőrsorfalat a parlament tíz lépcsőfokán, amibe utána úgysem tudnék bejutni, az már valami. És én évek óta örülök, hogy az már valami, hogy ami van, az nem tetszik, mert valamit csinálni helyette, ami tetszene, már győzelem volna. Én meg azt tanultam, hogy a részvétel a lényeg, és nem szabad azon idegeskedni, hogy győzni kéne. Mert ha csak megpróbálom, már megdicsérnek érte, a győztesek cserélődnek, az élmény megmarad. Kértem, hogy álljon valaki az oldalamon, és mondja, ha teljesen értelmetlen célok után rohanok, és megtanítottak méltósággal veszteni. A templomban ismételve kérem a napi kenyeres imát, a többi ráér, csak délután van időm istenre, mert reggel sorban állok a támogatásért. Sose jegyzetelem, még mennyi maradt meg a havi kiszabott keretemből. Mindig büszke vagyok, hogy olyan barátaim vannak, akik aprót hagynak szét a lakásukban nekem, hogy zsebre tehessem. Nekem elvi problémáim vannak a BKV-val, nem anyagiak, nyilván, ha elköltöznék sem az ország, hanem anya miatt. Köszönöm az import banánt meg a messze streamelt szabad sajtót, és hogy ebben a városban mostanában minden élet egyszobás, de az stúdió, belvárosiasan fiatalos, és közel van hozzá a hármas metró is. És hogy megtanítottak rá, hogy igenis gesztus az, ami járna. You have to gamble sometimes to be part of the game, kölcsön adtam minden pénzem, aztán rosszra rakták ruletten. Vereség kultúrám van, annyira jól megy, vissza se kérném. Tulajdonképpen mindegy, mennyi az a pénz, ami végül nincsen nálam. Minek kiválni mások árnyékából, ha biztonságban abban húzod meg magad. Ha nem tudsz mit kezdeni a győzelemmel, nincs miért, hogy megragadd, ott, ahol a részvétel a lényeg, a győzelem is csak szimbolikus. Régebben azt mondtam a gyerekeknek, akikkel találkoztam, hogy ha mindannyian nulláról indulunk, bármi lehetne belőlünk. Azóta persze tudom, hogy nem indulunk nulláról, ők pedig látják, hogy belőlem sem lett semmi, és hogy ezeket a szavakat kinövi az ember idővel. Vagy ezek a gondolatok menekülnek el ennyire messzire tőle. A választások után egy nappal a józsefvárosi önkormányzat ajtaján lógó tábla előtt szinkronban hüledeznek. A győzelem utáni depresszió kezeléséhez vegyük el ilyenkor a trófeát a győztestől, később örülni fog neki. Vegyük körül szeretettel, ne erőltessük, de ha igény mutatkozik rá, elevenítsük fel nyugodtan régi, jól ismert vereségeit. Végül emlékeztessük, hogy ez a győzelem is csak szimbolikus, amíg nem akar tényleg és tudatosan nyerni.