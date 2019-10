Karácsony Gergely tizenöt javaslattal készül a közgyűlésre, egynek Tarlós is örülhet

Városliget, Római-part, antikorrupciós program – csak néhány téma azok közül, amikkel az új főpolgármester vethet.



November 5-én, kedden délelőtt 11 órára hívta össze a Fővárosi Közgyűlés alakulóülését Karácsony Gergely a Városháza Dísztermébe. Az új főpolgármester érdemi javaslatokkal készül az első ülésre – írja az Index - szám szerint 15-re.

Helyettest választ, elődöt jutalmaz

Az előterjesztések között olyan pontok szerepelnek, mint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása, a főpolgármester illetményére, és egyéb juttatásokra vonatkozó tervezet.

Budapest új vezetője emellett tervei szerint javaslatot tesz a főpolgármester-helyettesekre is. A hírportál úgy tudja, hogy négyen aspirálnak erre a posztra, a DK Gy. Németh Erzsébetet, az MSZP Tüttő Katát, a Momentum Kerpel-Fronius Gábort, Karácsony pártja, a Párbeszéd pedig Dorosz Dávidot jelölheti főpolgármester-helyettesnek. Karácsony ugyanakkor mindezeken a formalitásokon túl javaslatot tesz arra is, hogy elődjének, Tarlós Istvánnak a törvény által előírt három havi végkielégítésen kívül további végkielégítést fizessen a főváros. A közgyűlés mindezek után megválasztja majd az újjáalakuló fővárosi szakbizottságok tagjait is, de lesznek más személyi döntések, így például a főváros Rendészeti Igazgatóságát érintő, vélhetően személycserék. • Karácsony 7. napirendi pontja az„Ezaminimum!” antikorrupciós minimumprogramra vonatkozó javaslata, de a főpolgármester korábbi ígérete szerint a következő pontban lép a Római-part ügyében is: • változtatási tilalom elrendelésére tesz javaslatot a Római-part területére. Karácsony "Szent István szobrának elhelyezésével összefüggő egyes kérdésekről" is kilátásba helyezett egy javaslatot, • létrehozná a Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsot, • döntene a Városliget fejlesztésével összefüggő egyes kérdésekben is, ennek jelentősége az, hogy az Orbán-kormány több képviselője azt kérte, a főváros mihamarabb határozotton a Liget ügyéről. Noha az idevágó előterjesztés még nem ismert, az már világos, mit takar a 12. napirendi pont, amelyben Karácsony arra tesz javaslatot, hogy • a fővárosban ne alkalmazhassák az önkormányzati vállalatok az úgynevezett "rabszolgatörvényt". • A 13. napirendi pont a sokat citált klímavészhelyzet kihirdetése, és noha még ez az előterjesztés sem ismert, nagy kérdés, milyen konkrét intézkedéseket von magával ez a közgyűlési döntés. Ezt követően Karácsony Gergely az Egészséges Budapest Program továbbfejlesztésére is javaslatot tesz, végül, a 15. pontban pedig egy ugyancsak izgalmas téma következhet: • Javaslat egyes reklámozási célú felületek hasznosításáról szóló koncepció kidolgozására – írja a lap.



A közgyűlés valószínűleg nem tesz keresztbe

Nagy kérdés persze, hogy hogyan fogadják Karácsony javaslatait az új közgyűlés tagjai. Elvileg persze a főpolgármesternek nem lehet gondja a többséggel, hiszen a Fővárosi Közgyűlésnek 33 tagja van: a közvetlenül választott főpolgármester, a 23 kerület polgármesterei, továbbá 9 képviselő a fővárosi kompenzációs listáról szerez mandátumot, ezek az eredmények tehát már mind jogerőre emelkedtek. A 33 tagú Fővárosi Közgyűlésbe – a főpolgármestert, a polgármestereket, valamint a kompenzációs listás képviselőket is beleszámítva – a Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP 18, a Fidesz–KDNP 13 tagot küld, és tagja a közgyűlésnek két független (noha a Fidesz–KDNP által támogatott) polgármester is

