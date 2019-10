Klinikai kutatásokról tájékoztatják a betegeket

Külön weboldalt kaptak a potenciális gyógyszerkutatási alanyok. Így aki fontolgatja, hogy részese lenne egy új készítmény biztonsági tesztelésének az info.klivi.hu oldalon keresgélhet a kérdéseire választ. A portál készítőinek - az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének és a Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társaságának – célja, hogy népszerűsítse a Magyarországon zajló gyógyszerpróbákat. Az elmúlt hét évben egyre kevesebb klinikai vizsgálatra kérnek hatósági engedélyt a gyártók. A szakemberek szerint ennek az az oka, hogy az új terméket fejlesztők olyan országokba viszik a vizsgálatokat, ahol például jól felépített és kereshető betegadatbázisok, regiszterek vannak, és nem is annyira túl bonyolult a szabályozás és az engedélyezési folyamat, mint nálunk. Az utóbbi miatt még a hazai gyógyszercégek is külföldön végzik az úgynevezett bioegyenértékűségi vizsgálataikat. Egy ilyen eljárással azt kutatják, hogy egy másolt készítmény (generikum) képes-e ugyanazt a hatást biztosítani, mint az eredeti molekula. Míg három évvel ezelőtt húszezer magyar vett részt valamilyen gyógyszerpróba alanyaként, addig tavaly már csak 13 ezer. Ezért érhető, hogy külön kampány keretében próbál a gyógyszeripar a klinikai vizsgálatokról mind több információt megosztani a potenciális alanyokkal. Első lépéseként elindították az új honlapot, amely közérthetően ismerteti a klinikai kutatások menetét, segít megválaszolni a felmerülő kérdéseket, hogy az érintettek megalapozottabb döntést hozhassanak arról akarnak-e vagy sem részt venni egy-egy készítmény próbájában. Az érdeklődők olvashatnak a klinikai kutatások fázisairól, valamint a vizsgálatok során gyakran felmerülő kérdésekről, szakkifejezésekről és rövidítésekről. Tervezik, hogy a közeljövőben valamennyi hazai elérhető klinikai vizsgálatot kereshető adatbázisával is bővítik. A gyakorlatban általában a beteg a kezelőorvosán keresztül kerül a programba, de online hirdetésekben verbuláló cégek is kereshetnek speciális (túl magas a vérzsírszintje, magas a vérnyomása stb.) jellemzőkkel élőket.