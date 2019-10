Karácsony elkezdheti meneszteni Tarlós bizalmi embereit

Mfor: már az alakuló ülésen meneszthetik a volt polgármester megoldóemberét és hivatalvezetőjét.

Karácsony Gergely ugyan kijelentette, hogy nem lesz tisztogatás, de elődje bizalmi embereitől azért minél előbb megszabadulna, és mA lap szerint a Fővárosi Közgyűlés jövő heti alakuló ülésén 15 napirendi pontot tárgyalnak majd. Ezek között szerepel a "Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) személyi döntését érintő előterjesztés", amelynek tartalma egyelőre nem nyilvános. Az Mfor azt írja, hogy a FÖRI igazgatójának, Pető Györgynek a menesztéséről lehet szó. A FÖRI vezetőcseréje szerintük nem véletlen. Pető György Tarlós István régi bizalmi embere, akit a főjegyzőhöz és sok más fővárosi vezetőhöz, tanácsnokhoz és igazgatóhoz hasonlatosan óbudai polgármesterségének idejéből mentett át a Városházára. Pető György a rendszerváltás előtt III/II-es kémelhárítótisztként szolgált. 1984-től pedig az MSZMP ifjúsági szervezetében (KISZ) töltött be különböző pozíciókat. 2002 és 2006 között szocialista színekben volt alpolgármester Óbudán. Aztán Tarlós István főpolgármesteri székbe ültetéséért dolgozó stáb tagja lett, aztán megtették a Fővárosi Biztonsági Iroda (FBI) és a Fővárosi Közterület-felügyelet vezetőjének. Pető György lett Budapest „seriffje”. Tarlós – állítólag a Rogánnal való kiegyezés részeként – 2016-ban bezáratta az FBI-t, de Petőt nem engedte el maga mellől. Az FBI feladatait átvevő FÖRI-hez került, ám ennél sokkal több feladatot osztottak rá. Pető tulajdonképpen a főpolgármester megoldó embere lett. De megy a főjegyző is, Sárádi Kálmánné, aki szintén Óbudán kezdte kísérni Tarlóst. A választások után alig két nappal már meg is jelent a főjegyzői álláshirdetés. Lapunk azóta több forrásból is úgy értesült, hogy Zugló jelenlegi jegyzője, Papp Imre is pályázik a posztra , ami nem meglepő, hiszen Karácsony Gergely kerületi polgármesterként jól tudott együtt dolgozni a jogásszal. A pályázati határidő a hét végén lejár, így a jövő héten el is dől, ki lesz az új budapesti főjegyző.