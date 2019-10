"A klímamozgalomnak nincs szüksége több díjra" - Greta Thunberg visszautasított egy kitüntetést

51 országban nézték át a szemetet.

Globális szinten mérték fel a vállalatok műanyagszennyezését: a Break Free From Plastic-mozgalom 51 ország 484 szemétszedő akciójának márkavizsgálatát végezte el. A műanyagszemét legnagyobb részét a Coca-Cola, a Nestlé és a PepsiCo csomagolóanyagai teszik ki. A szervezet része a Greenpeace is, ami a magyar kormánytól is azt várja, hogy ne halogassa tovább az intézkedéseket: hazai szinten lépjen fel a cégek okozta műanyagáradat ellen. Mindezzel valószínűleg a Coca-Cola is tisztában van (vagy azzal, hogy ez könnyen válthat ki ellenérzést a márka ellen), ugyanis elkezdtek kifejleszteni egy újrahasznosított tengeri hulladékból és papírból készülő Coca-Cola palackot.