Volner János új pártot alapít, Pálinkás József szerint új konzervatív középerőre van szükség

Mégsem olyan biztos, hogy kétpólusúvá válik a magyar politika.

Sokan vonták le azt a konklúziót az önkormányzati választások után, hogy a magyar politika kétpólusúvá fog válni, de úgy tűnik, nem biztos, hogy bejön ez a prognózis. Volner János, volt jobbikos, ma már független országgyűlési képviselő tömeges társadalmi igénynek tartja, hogy létrejöjjön egy harmadik politikai pólus, ezért egy ilyen párt alapításán dolgozik - írja az MTI. A képviselő csütörtökön az M1 aktuális csatornán azt mondta: a Jobbik eredeti célja az volt, hogy harmadik pólusként szerepeljen a magyar közéletben, de ezt a párt felszámolta, amikor összefogott a baloldallal. Volner közölte: százötven értelmiségivel összefogva egy mérsékelt jobbközép politikát folytató párt létrehozásán dolgozik. A folyamat jelenleg a pártalapítás anyagi terheinek vizsgálatánál tart - tette hozzá. A képviselő Vona Gábor Jobbikból való kilépésével kapcsolatban úgy fogalmazott: a párt értékrendválsággal küszködik, ezért "mindenki igyekszik a nevétől megszabadulni." Pálinkás József egykori miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia, később az Innovációs Hivatal vezetője a Válaszonline.hu-nak adott interjút , amiben elmondta, hogy szerinte is új helyzetet eredményezett az önkormányzati választás, és a saját nevében beszélve úgy fogalmazott, hogy "az ország szellemi, erkölcsi és külpolitikai konszolidációjához szükség van egy polgári, szabadelvű-konzervatív politikai formációra". Hozzátette: "A választási eredmény utáni illúziók ugyanis nagyon hamar csalódáshoz fognak vezetni és kiderül: ahhoz, hogy normalizálódjon a politika, szükség van egy kiegyensúlyozó erőre." Mint ismert, Pálinkás Felelős Értelmiség nevű társasága most is aktív: a Válaszonline.hu szerint ma délután tartják konferenciájukat a klímaváltozás okairól és hatásairól.