Megették a lángok a hatalmas, ősi kastélyt (videó)

Az atombiznisz gyakran a fegyverkereskedelemnek nyit kaput.

Die Welt Oroszország atomerőművek láncolatával szövi át a világot, mert úgy gondolja, hogy ily módon évtizedekre bebiztosíthatja hatalmát a nemzetközi színtéren, írj a Die Welt Putyin magyarországi látogatásához időzítve. (Nem véletlen, hogy a budapesti tárgyalások fő témája is az energiaszektor volt, ideértve Paks bővítését.) A Kreml stratégiája az, hogy nukleáris technológiával kössön magához más államokat, mégpedig olyan szorosan, hogy ezeknek a kapcsolatokat semmilyen külső nyomás ne rongálhassa meg. Erre valóban nincs alkalmasabb mód, mint az atomipar. A modern reaktorok legalább 60 évig működnek, de a szerződések sokszor akár száz évig is érvényesek, hiszen egyrészt meghosszabbítható a reaktorok élettartama, másrészt a kontraktusok szabályozzák a nukleáris hulladék tárolását is.

A Rosatom Finnországba tervezett erőművének látványterve Fotó: AFP

Így amikor már rég elapad az európai igény az orosz gázra, a magyaroknál és a finneknél még mindig termelnek majd az orosz erőművek és ez meghatározza a két főváros politikáját Moszkvával szemben. Hiszen ha politikai viszályba bonyolódnának a Kremllel, az elképzelhetetlen költségekkel és óriási kockázatokkal járna. Az orosz nukleáris energiaipar uralja a világpiacot. Az illetékes állami konszernnek, a Roszatomnak, nincsenek politikai gátlásai. Bárhol hajlandó üzletet kötni, így Iránban és Kínában is, de főleg azokat az országokat nézi ki magának, amelyekben még nincs atomerőmű. Teljes körű szolgáltatást nyújt (a hitelezést is ideértve). Úgy számol, hogy megawattóránként 50-60 dollárba kerül majd az áram, ami jól hangzik, mondjuk, Egyiptom, Banglades vagy Törökország számára. De hogy az oroszoknak megéri, az halálbiztos. Ráadásul ily módon sokszor kapu nyílik az orosz fegyverexport számára is. És Oroszország most már Afrikában is atomerőműveket akar építeni.