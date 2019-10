Húsz év után kapták el, tizenkét évre ítélték a békéscsabai rablógyilkosság elkövetőjét

Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, a bűnszervezet fejét Amerikában tartóztatták le.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolta fel a bűnszervezetet, a magyar vezetőt az FBI közreműködésével Amerikában fogták el - közölte a hivatal sajtóreferense csütörtökön az MTI-vel. Tóth Gergő a közleményben azt írta, hogy a bűnszervezet valótlan tartalmú számlákat állított ki különböző informatikai vállalkozásoknak, amelyek a fiktív számlák ellenértékét átutalták. A bűnszervezet busás jutalékért a pénzt a céghálózaton átfolyatta, majd készpénzben visszaadta a haszonhúzóknak. A társaságok a fiktív számlák áfatartalmát levonták fizetendő adójukból. A bűnszervezet az így megszerzett vagyont külföldi cégek és egy magyarországi vállalkozás bevonásával akarta tisztára mosni, tagjai a legálisnak tűnő pénzt ingatlanokra, luxusautókra és drága utazásokra költötték. A szervezet vezetőjétől, egy Komárom-Esztergom megyei férfitól 100 millió forint értékben foglaltak le két autót. A többszintű hálózat "bukó cégei" valódi tevékenységet nem végeztek, élükön külföldi strómanok álltak - olvasható a közleményben. A NAV lengyel, angol, szlovák és amerikai hatóságokkal együtt fogta el a hálózat tagjait. 162 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat Magyarországon, Lengyelországban, Angliában és Szlovákiában. A NAV nyomozói 15, a külföldi társhatóságok 22 gyanúsítottat hallgattak ki, több helyen kábítószert is találtak az elkövetőknél. A kétnapos nemzetközi akcióban ötszáz nyomozó, a NAV Merkur bevetési egysége, járőrök, és IT-szakemberek vettek részt, a külföldi műveleteket pedig az Eurojust és az Europol közreműködésével a hágai koordinációs központból irányították. Az FBI közreműködésével a bűnszervezet Amerikában tartózkodó irányítóját is sikerült elfogni, aki azóta kiadatási őrizetben van. A NAV a Nemzeti Nyomozó Iroda bevonásával bankszámlákat, ingatlanokat, követeléseket zárolt, készpénzt, luxusautókat, valamint egy helyszínen bitcoint is lefoglalt, összesen több mint 770 millió forint értékben. Hat embert őrizetbe vettek, a Tatabányai Járásbíróság pedig letartóztatta őket. A hivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz - olvasható a közleményben.