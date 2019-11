Kezdődik a férfiegészség hónapja

November idén is a Movember elnevezésű nemzetközi mozgalom hónapja, amelynek az a célja, hogy felhívja a férfiak figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára.

A Movember elnevezésű nemzetközi mozgalomnak idén novemberben is célja, hogy felhívja a férfiak figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára. A férfiak többsége hajlamos halogatni az orvosi vizsgálatokat, főleg akkor, ha nincs különösebb panasz, vagy kényes területeket érint a probléma. Gyakran már csak akkor kerülnek szakorvoshoz, amikor komoly fájdalmakkal küzdenek, ez pedig akár előrehaladottabb stádiumát is jelentheti egy betegségnek. Ezért is fontos tudniuk, hogy például a prosztatarák, amely a második leggyakoribb tumoros megbetegedés a férfiak körében, kezdetben akár tünetmentes is lehet, így korai stádiumában csak rendszeres szűrővizsgálattal lehet kiszűrni. Ez minden 40 év fölötti férfinak évente egyszer javasolt – mondta Póth Sándor, a Budai Egészségközpont urológus szakorvosa, aki felsorolta a leggyakoribb férfibetegségeket is.

Prosztatagyulladás bármikor kialakulhat, okozója lehet bakteriális fertőzés vagy gyulladásos góc. Tünetei a fájdalmas vizelés, csípő, égő érzés, hidegrázás, láz, véres vagy gennyes vizelet. A hosszabb ideje fennálló, úgynevezett krónikus prosztatagyulladásnál lassabban alakulnak ki a tünetek, enyhébbek, viszont deréktáji fájdalmak és potenciazavarok is jelentkezhetnek.

A jóindulatú prosztata megnagyobbodás leggyakoribb tünete a vizelési nehézség. A prosztata tömege folyamatosan nő, idősebb korban a kiinduló méretének akár a többszörösére is, így elnyomja, elszorítja a vizelet áramlását. A prosztata jóindulatú megnagyobbodása miatt nem képes megfelelően kiürülni a vizelet, ezért bakteriális fertőzés, és húgyúti gyulladás is kialakulhat.

Prosztatarák leggyakrabban az ötven év feletti férfiaknál fordul elő. Kialakulásának kockázatát megnövelheti az örökölt családi hajlam, a korábban lezajlott ivarszervi betegségek, káros szenvedélyek. Kezdeti stádiumában meglehetősen tünetszegény, sokáig nagyon hasonlít más prosztatagondok okozta panaszokra, ezért a betegség csak a szakorvosi vizsgálattal diagnosztizálható. A prosztatagondokkal küzdő férfiaknál merevedési problémák is előfordulhatnak. Mivel ez a keringés állapotával szoros összefüggésben áll, akár a kialakulóban lévő érrendszeri károsodások első jele is lehet.

A kezdetben tünetmentes hererák rendszeres szűrővizsgálattal időben felfedezhető és a korán diagnosztizált betegség jó eséllyel gyógyítható is. Nagyon fontos a szerepe van a here-önvizsgálatának is. Rendellenességre utalhatnak az esetleges csomók, kidudorodások, megkeményedések. Ilyenek esetén célszerű minél előbb orvoshoz fordulni. A prosztata megnagyobbodásán kívül gyógyszerek – vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok, vizelethajtók és altatók – is okozhatnak vizelettartási panaszokat.

Életmóddal a férfiegészség is megőrizhető

A férfiakat érintő betegségek is megelőzhetőek rendszeres, naponta legalább félórás sportolással, de legalább sétálással. Az egészséges étkezés, a halak és baromfihús előnyben részesítése, a felesleges kalóriabevitel kerülése, a rostban gazdag ételek, a sok zöldség- és gyümölcs fogyasztása, vitaminpótlás, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás és a túlzott mennyiségű koffein kerülése mellett a mértékletes alkoholfogyasztás is hozzájárul a férfiegészség megőrzéséhez.

„Szerencsére egyre több férfi ismeri fel, hogy rendszeres szűrővizsgálattal rengeteget tehetnek az egészségükért és nem szabad megvárni a tünetek jelentkezését, vagy súlyosbodását. A prosztata vizsgálata csupán néhány percet vesz igénybe és inkább kellemetlen, mint fájdalmas, viszont életmentő lehet” – tette hozzá a szakorvos.