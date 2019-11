Megint ujjgyakorlatra készül a Győr

A csütörtökön bemutatott autók akár 3,5 másodperccel is lassabbak lehetnek majd a jelenlegi versenygépeknél.

A Forma-1 irányítói Austinban rántották le a leplet a 2021-es idényre tervezett autóról, mellyel egyidejűleg nyilvánosságra hozták az említett szezontól érvényes szabályokat is. A változtatások egyik legfontosabb pontja a költségvetési limit bevezetése: a csapatok az autó teljesítményének növelésére maximum 175 millió dollárt költhetnek, és amennyiben ezt nem tartják be, akár a bajnokságból is kizárhatják őket. A költségvetési limit 21 versenyre szól – ha ez a szám a jövőben növekszik, akkor a csapatok futamonként 1 millió dollárral költhetnek többet, ez az összeg ugyanennyivel csökken majd, ha esetleg kevesebb futam lenne egy szezonban. A költségplafon ugyanakkor nem terjed ki többek közt a csapatok marketinggel kapcsolatos kiadásaira, a versenyzők fizetésére, a veteránautóik fenntartására, az év végi bónuszokra, az amortizációra.



A pénzügyi előírásokat várhatóan 2019 decemberéig véglegesítik, jövőre önkéntes alapon benyújthatják a csapatok az adataikat, az első éles bevetés 2022. március 31-ig esedékes, akkor már kötelező lesz elszámolni a 2021-es gazdálkodással. A változtatás hátterében az áll, hogy így próbálják a kisebb istállók esélyeit növelni, és arra ösztönözni a nagy csapatokat, hogy kevesebb erőforrásból nagyobb teljesítményt legyenek képesek kihozni.

Szintén érdekes változás, hogy az eddig tradicionálisan csütörtökön megtartott sajtótájékoztatót 2021-től már pénteken bonyolítják le az első szabadedzés előtt. Emellett a versenyautók hivatalos gépátvételét is pénteken ejtik majd meg. 2021-től már a harmadik szabadedzés kezdetétől a parc fermé szabályai vonatkoznak a versenyautókra – magyarán, azokon lényegi változtatásokat már nem lehet eszközölni a versenyig az utolsó gyakorlás kezdetétől. A csapatok emellett két pénteki szabadedzésen kötelesek lesznek olyan fiatal versenyzőnek lehetőséget adni, aki kettőnél kevesebb futamon vett még részt, ezzel is segítve a jövő generációjának tapasztalatszerzését.

A nézők számára érdekesebb lehet a technikai szabályzat megváltoztatása, amelynek célja az, hogy megszüntessék azokat a légörvényeket az autók mögött, amelyek miatt jelenleg közel lehetetlen huzamosabb ideig egymást követni. Az új autók 25 kilogrammal nehezebbek lesznek, az összes változásnak köszönhetően pedig akár 3,5 másodperccel is lassabbak lehetnek a jelenleg használtaknál.

„Szerintem az rossz irány, hogy ilyen nehezek az autók – mondta Sebastian Vettel. – A cél, amit kitűztünk magunk elé, az volt, hogy végre haladjunk előre, és most már végre van fogalmunk, hogy mitől lehetnek izgalmasabbak a versenyek. Szerintem sokan vártunk már erre a napra, most viszont meg kell állnunk, és tanulmányozni, hogy mégis miben merül ez majd ki. Valószínűleg a következő hetekben jobban körvonalazódik a dolog” – tette hozzá a négyszeres világbajnok.

A Renault csapatfőnöke, Cyril Abiteboul ugyanakkor sokat vár a változtatásoktól. „Növeli az esélyeinket, hogy csökkentsük a lemaradásunkat az elején lévőkhöz képest, így akár győzelmekért és a bajnoki címért harcolhatunk belátható időn belül. Még természetesen folytatnunk kell a munkát közösen, hogy az apróbb részleteket is tisztázzuk, de az a tény, hogy már lefektettük az alapokat, lehetségessé teszi, hogy már most felkészüljünk az első 2021-es versenyre.”

„Az új szabályok lehetőséget jelenthetnek, és a csapat izgalmas módon közelíti ezt meg, ugyanakkor nem feltétlen gondoljuk azt, hogy az összes döntés a legjobb lett volna. Például az autó nehezebb, szóval lassabb is lesz” – fogalmazott Lewis Hamilton, aki vasárnap az Egyesült Államok Nagydíján megvédheti címét és másodszor lehet világbajnok a texasi Austinban.

A hátralévő három versenyen 78 pont gyűjthető, az ötszörös világbajnok brit pedig 74 pontos előnnyel rendelkezik csapattársával, Valtteri Bottasszal szemben, így a finnek már csak matematikai esélye van az előzésre.

Az időmérő edzést szombaton – magyar idő szerint – 22 órakor rendezik, míg az 56 körös futam vasárnap 20.10 órakor rajtol.