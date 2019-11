2,1 milliárd nem kell senkinek?

A felújításig Olof Palme-háznak hívott épületről két dolog is hiányzik.

Budapest Szobrai nevű Facebook-oldal élesszemű szerkesztője szúrta ki, hogy bár teljes rekonstrukcióról, régi pompájában tündöklő épületről szól a fáma, de az Olof Palme-házként bezárt és Millennium Háza néven felújítva megnyílt 130 éves ékszerdoboz főhomlokzatáról hiányoznak a csúcsdíszek, a szárnyas szobrok. Pedig azok a felújítás látványtervén is jól láthatók, hiába, hogy amikor belekezdtek a restaurálásba, akkor a két alkotás már hosszú évek óta nem állt a főhomlokzaton. A kérdés pedig így az, hogy ha nincsenek az épületen, akkor hol vannak, és miért nem kerültek a helyükre.

Látványterv a felújítás előttről: mindkét szobor ott van a főhomlokzaton

Azt mindenki elismeri, hogy gyönyörű lett a Millennium Háza, de mégis furcsa, hogy senki sem szólt egy szót sem, amikor átadták a felújított épületet, hogy valami hiányzik. Mintha a magyar koronával megkoronáztak volna egy királyt, de szegénynek nem mertek volna szólni, hogy bocsi, a koronáról, upszi, hiányzik a kereszt. Nem nagyon értjük mi sem, de nem lepődnénk meg, ha kiderülne, hogy valakinek van valami a füle mögött. Úgy lehettek vele, hogy nem baj, így sem voltak ott sokáig azok a szárnyas szobrok, most sem veszik majd észre a hiányukat. De mondjuk ehhez nem kellett volna visszatervezni őket a helyükre, és nem kellett volna látványterveken mutogatni. A Budapest Szobrai Facebook-oldal cikkének szerzője ettől függetlenül még reménykedik, hogy megvan a megfelelő magyarázat a hiányra. Hozzáteszi: a kertbe, egy soha ott nem lévő Zsolnay-kút elkészítésére is volt pénz és akarat, akkor a szóban forgó alkotásokkal mi történt? A szerző lehetséges válaszai: nem volt megfelelő forrásanyag a rekonstrukcióra; nem készült el időre (és később még láthatjuk); nem is volt rá szándék; valami más. Tippeljenek, mi nem merünk. De azért búcsúzóul megmutatjuk, hogyan is kellett volna kinéznie a Millennium Házának egy igazi, valóban teljes rekonstrukció után: