Pusztító vihar Kanadában - ketten meghaltak, százezrek otthonában nincs áram

Soros Györggyel készített interjút a Guardian , végigvették az életét, és aktuális ügyekről is elmondta véleményét. Soros jövőre lesz 90 éves, és azt mondta, az ellenségei kihívást jelentenek számára, ellenfelei feltöltik energiával. "Ha arra a listára nézek, amelyen azok az emberek, országok és mozgalmak vannak, amelyek támadnak engem, úgy érzem, hogy valamit jól csinálok. Büszke vagyok az ellenségeimre!" - jelentette ki. Az interjú során Orbán Viktor is szóba került, a kettőjük közötti konfliktusról Soros azt mondta, hogy nem személyes, hanem ideológiai természetű, ellentétes nézeteket vallanak a világról. A magyar-amerikai üzletember a rendszerváltás idején még támogatta Orbánt, mert "akkoriban nagyon aktív támogatója volt a nyílt társadalomnak", azóta viszont "kizsákmányolóvá vált", aki "maffiaállamot épít". Azt is mondta, valószínűtlen, hogy visszatérne Magyarországra, amíg Orbán hatalmon van, mert félő, hogy a vele szembeni könyörtelen propaganda fizikai támadást gerjesztene. "Meglehetősen veszélyes, mert van néhány vak követője - akár csak Trumpnak -, akik megpróbálhatnának elkapni" - mondta.