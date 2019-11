Választási hálapénz a kistelepüléseknek

Pár nappal azután, hogy a Fidesz elbukta a megyei jogú városok felét, húszmilliárd forinttal megemelte a kormány a Magyar Falu Programra szánt keretet.

A Fidesz-KDNP az októberi önkormányzati választásokon nemcsak Budapesten szerepelt rosszul, hanem vidéken is érzékeny veszteségeket szenvedett: a 23 megyei jogú városból tízet is ellenzéki polgármester és testület irányít, hármat pedig hiába nyert el kormánypárti városvezető, testületi többség nincs mögötte. A falvak viszont úgy tűnik, továbbra is a kormánypártok hívei, legalábbis ezt jelzi, hogy míg öt évvel ezelőtt a megyei közgyűlési helyek 58,44 százalékát kapta a Fidesz, addig ezen most még javítani is tudtak, s a voksok 64,05 százalékát szerezték meg. Fontos tudni, hogy ezekre a listákra a megyei jogú városokban nem lehet szavazni, vagyis a vidéki falvakban, kisebb városokban dőltek el e mandátumok. Nem nehéz párhuzamot vonni az eredmény és aközött, hogy Gyopáros Alpár a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos a választást követően bejelentette: 20 milliárd forinttal megemelik a falvakra szánt keretet, s ebből a pénzből az önkormányzatok utakat, járdákat, óvodákat és orvosi szolgálati házakat építhetnek, illetve újíthatnak fel. Idén eredetileg 150 milliárdot szántak a programra, amiből 50 milliárd forintot 3-4-5 számjegyű utak fejlesztésére, 25 milliárd forintot a falusi csokra és 75 milliárd forintot közszolgáltatások fejlesztésére irányoztak elő. Lapunk korábban megírta , hogy a Fideszen belül többen elképzelhetőnek tartják, hogy Orbán Viktor kormányfő a „lengyel modellt” követi majd. Mint ismert, Lengyelországban is „kettészakadt az ország”, a legutóbbi helyhatósági választáson a Polgári Platform vezette ellenzék nagyon jól szerepelt a nagyvárosokban, míg a vidék a Jog és Igazságosság Párt (PiS) hátországa maradt, ez pedig elég is volt a kormányzó PiS-nek, hogy abszolút többséget szerezzen.– Orbán megteheti, hogy városokat úgymond „elengedi”, a baj csak az, hogy Lengyelországgal szemben ő egy olyan technológia és tőkeimportra alapuló gazdaságpolitikát vitt eddig, amit nem lehet a falvakra szabni – fogalmazott egy fideszes forrásunk.- A Magyar Falu Program a megemelt keret ellenére továbbra is porhintés, abból nem lehet érzékelhető változásokat elérni, hiszen 2887 olyan település van az országban, amelynek lélekszáma nem éri el az 5 ezer főt - mondta Köteles László, a zempléni Komlóska volt polgármestere. - A kormánynak nem érdeke, hogy túl sokat költsön a falvakra, hiszen az itteni szavazóbázisa főként a a hozzá hűséges idősekből és hátrányos helyzetűekből áll: előbbit aprópénzért megveheti a rezsiutalvánnyal és a nyugdíjprémiummal, utóbbit pedig sakkban tarthatja a közmunkával – mondta. Szavai szerint ez a réteg jellemzően mindig a hatalmon lévő párthoz húz, nem véletlen, hogy 2010 előtt még a szocialisták adták a falusi polgármesterek zömét.Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke, a Bács-Kiskun megyei Szentistván újraválasztott polgármestere szerint azonban a falvakban élők értékrendje hagyományosan inkább a jobboldal felé húz, ez az oka kormánypárti sikernek vidéken.