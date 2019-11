Nadal ismét világelső, Babos párosban a harmadik a ranglistán

Hiába nyerte meg az Amerikai Nagydíjat a Mercedes finn pilótája, a másodikként célba érkező csapattárs megszerezte hatodik világbajnoki címét.

Valtteri Bottas számára egyszerű volt a képlet, ha világbajnok akar lenni, akkor az idény utolsó három futamát meg kell nyernie - miközben a mercedeses csapattárs, Lewis Hamilton legfeljebb három pontot szerez. A finn pilóta számára jól is alakult a szombati időmérő, amit megnyert, míg a brit csupán ötödik lett Sebastian Vettel, Max Verstappen és Charles Leclerc mögött. Bottas jól kapta el a rajtot, s megőrizte első helyét, Verstappen és Hamilton pedig megelőzte a rosszul rajtoló Leclerc-t és Vettelt. A négyszeres világbajnok műszaki problémákra panaszkodott, a nyolcadik körben véget ért számára a futam, ugyanis az autója hátsó futóműve megadta magát. Az élmezőnyből Verstappen kezdte meg a kerékcserék sorát a 14. körben, a következőben Bottast is kihívták. Ekkor átmenetileg Hamilton vette át a vezetést, a brit pedig a futamgyőzelem reményében egy kerékcserés taktikára váltott. A brit a 24. körben állt ki új abroncsokért nem sokkal azt követően, hogy a finn megelőzte. A 35. körben aztán Verstappen újra megjárta a bokszutcát, Bottas pedig egy körrel később tette meg ugyanezt, így Hamilton másodszor is átvette a vezetést. A brit sokáig állta a sarat, de az 52. körben Bottas megelőzte, s a futamgyőzelmet is bezsebelte.

„Ez egy nagyon édes győzelem” – kezdte meg értékelését a futamgyőztes Bottas.

"Nagyon jól éreztem magam az autóban, de ez most nem volt elég, hogy versenyben maradjak a világbajnoki címért. Nem lehetett tudni, hogy melyik stratégia lesz a jobb, de jó volt a végén a tempóm, úgyhogy ez jobban bevált. Hatalmas gratuláció neki, én most kudarcot vallottam a célkitűzéseimet tekintve, jövőre újra megpróbálom!" – fogadkozott a finn pilóta.

„Meg se tudok szólalni szinte, nagyon nehéz verseny volt” – hangzottak Hamilton első szavai.

"Valtteri fantasztikus munkát végzett, gratulálok neki. Próbáltam menteni a menthetőt, az volt a cél, hogy az első két helyen jöjjünk meg, hittem, hogy egy kiállással meg lehet csinálni. Édesapám azt mondta, amikor hat-hét éves voltam, hogy sose add fel – ez a család mottója. Mindenképpen nyerni akartam, ez most sajnos a gumik miatt nem sikerült. Nagyon érzelmes ez a pillanat” – tette hozzá az immár hatszoros világbajnok. Hamilton hat vb-címével a Forma-1 történetének második legeredményesebb versenyzője. Tavalytól mostanáig holtversenyben állt az örökrangsor élén az argentin Juan-Mauel Fangióval. A csúcsot változatlanul a hétszeres világbajnok német Michael Schumacher tartja. „Nagyon jó verseny volt, de a Mercedesek gyorsabbak voltak. Lewis fantasztikus munkát végzett az évben, de remélem, jövőre mi is ott leszünk velük versenyben” – értékelt Verstappen, aki a dobogó harmadik helyére állhatott fel. Pontot szerzett még Leclerc, Albon, Ricciardo, Norris, Sainz, Hülkenberg és Pérez. A leggyorsabb körért járó bónuszpont Leclerc-é lett. A világbajnokság két hét múlva Brazíliában folytatódik.