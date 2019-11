Tavaszig a Parlamentbe költözik az Alkotmánybíróság

Több ponton is sántít, hogy a „patinás” fegyverüzlet egy fillérjébe sem kerülne az adófizetőknek.

A Magyar Nemzetbena kormány, hogy „patinás osztrák hadiipari céget vásárolta magyar állam”. A tényt maga Maróth Gáspár fegyverkezési kormánybiztos közölte a lappal exkluzívAz ominózus cég a Hirtenberger Defence Systems, amely könnyű tüzérségi eszközöket és lőszereket gyárt és mintegy 160 éves múltra tekint vissza. A cég aknavetők gyártásával foglalkozik, illetve tüzérségi számításokat végző célszámítógépeket forgalmaz és fejleszt. Maróth a lapnak azt nyilatkozta, hogy a hadiipari vállalatot azért vásárolták meg az adófizetők pénzéből, mert így a magyar hadiipari cégek azok mérnökei olyan kutatási információkhoz jutnak hozzá, amely csak több éves kutatómunkával lenne elérhető. A vételárról Maróth nem nyilatkozott, annyit árult el, hogy a tulajdonos HDT Védelmi Kft. azt hitelből vásárolta meg, amit a cég nyereségéből fognak visszafizetni – így azt végső soron egy fillérjébe sem kerül az adófizetőknek. A HDT Védelmi Kft.-t a kormány, pontosabban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt idén júliusban alapította alig 3 millió forintos tőkével. A cégnek egyetlen alkalmazottja van Panteleev Demeter, aki a Linkedin-profilja szerint korábban hivatásos (gazdasági) tisztként szolgált a Magyra Honvédségben magas posztokon, sőt több külföldi katonai misszióban is részt vett mielőtt a Mol Nyrt-hez igazolt, innen került a HDT Kft. élére. A cég főtevékenysége a cégbírósági adatok szerint üzletvezetés, kommunikáció, üzletviteli és egyéb tanácsadás – ebből hármas kombinációból sikerül fegyvergyár-tulajdonossá válnia. Maróth Gáspár ugyan a kormánylapnak nem volt hajlandó elárulni a vételárat, ám a kormány idén július 26-án hozott határozata szerint, az akkor még csak bejegyzés alatt álló cég 38,8 millió eurós (mai árfolyamon mintegy 12,8 milliárd forintos) hitelt kaphat a száz százalékos állami tulajdonban lévő Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től, a kölcsönre ráadásul a kabinet száz százalékos garanciát is ad – vagyis több ponton is sántít, hogy a „patinás” fegyverüzlet egy fillérjébe sem kerülne az adófizetőknek. A kormány a határozat szerint a hitelt a magyar védelmi ipari kapacitás bővítésére adta a frissen alakult cégnek – amibe bőven belefér a cég megvétele. Abból, hogy egy – angliai telephellyel is rendelkező – osztrák cég magyar tulajdonban kerül, nem következik egyenesen, hogy az a magyar védelmi ipar részévé válik. Ugyanis a gyártás Ausztriában maradna, ami a kormány számára értékes, az a technológia megszerzése.