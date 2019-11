462 milliárd forintért vásárolta be magát a Mol egy azeri olajmezőbe

A hiteligénylők több mint 40 százalékánál már úton van vagy megszületett a baba, ezért nem kell fizetniük a törlesztőrészleteket.

Már most vannak, akik nem törlesztik időben a babaváró hitel részleteit – tudta meg a Bank360 . A pénzügyi tanácsadó szakportált az MKB Bank arról tájékoztatta: az ügyfelek 2,5 százaléka – eltérő mértékben – késlekedik a visszafizetéssel. A többi bank – a Gránit Bank, az UniCredit Bank, a K&H Bank, a Takarékbank és a CIB Bank – megfelelő visszafizetési magatartásról számolt be. Az MKB Bank egyébként az igénylések 3 százalékát el is utasította, a CIB Banknál a kérelmek 10 százaléka bukott el. Szinte minden pénzintézet arról számolt be a szakportálnak, hogy a hitelfelvevők közel fele már felfüggesztette a babaváró hitel törlesztését. Az Erste Bank a napokban közölte : az eddig felvett babaváró hitelek 46 százalékánál már fel is függesztették a törlesztést, azaz megszületett legalább egy gyermek vagy a magzat elérte a 12 hetes kort (ekkor három évre fel lehet függeszteni a visszafizetést). A Bank360 ennek apropóján kérdezte körbe a bankokat. A válaszok alapján az OTP Bankhoz eddig nagyjából 22 ezer igénylés érkezett, 16 ezer ügyfélnek már folyósították is a hitelt. Ezek mintegy 40 százalékánál már fel is függesztették a törlesztést. Az MKB Bank és az UniCredit Bank szintén 40 százalék közeli felfüggesztési arányról számolt be, mindkét bank nagyjából 8 milliárd forintnyit folyósított október végéig. A CIB Banknál az igénylők 43 százaléka függesztette fel a törlesztést, az eddig folyósított összeg pedig 11 milliárd forint. A K&H Bank több mint 3500 igénylést fogadott be 34,3 milliárd forint értékben, amelyből 27,3 milliárdot folyósítottak is. Ebből 44 százalék kérte a felfüggesztést. A Gránit Banknál az 1 milliárd forintnyi folyósított hitel több mint harmadánál függesztették fel a törlesztést. A Sberbank és a Budapest Bank nem adott választ arra a kérdésre, hogy mekkora a felfüggesztési arány. Előbbi a babaváróval kapcsolatos statisztikákat üzleti titokként kezeli, utóbbi pedig annyit közölt, hogy 13 milliárd forintnyit folyósított eddig a babaváró hitelből. A Raiffeisen Bank adatai nem publikusak, a Takarékbank pedig nem rendelkezik egyelőre az információval, de az kiderült, hogy 25 milliárd forint értékű babaváró hitelt folyósított.