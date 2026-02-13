Mintha valaki nem tartaná tiszteletben egy másik ország szuverenitását.
Guyana és Venezuela megállapodott, hogy nem alkalmaznak erőszakot az olajban gazdag Esequiba terület miatti vitájukban, amelyet Nicolas Maduro szított fel.
Két alkalommal tavaly is betörtek a tálibok az olajcég keddi támadásban érintett pakisztáni kutatási blokkjára. Akkor egy biztonsági őrt megöltek, egyet pedig öt hónapig fogva tartottak. A második támadást visszaverték. A terroristák tegnap hat helyi őrt öltek meg.
A cég jelenleg 11 területen keres szénhidrogént. Riport.
A gáz- és olajkitermeléssel a sok millió hektáros természetvédelmi terület védett állat- és növényvilága kerülhet veszélybe.
A koronavírus-járvány gazdasági leállást, a leállás az olajfelhasználás drasztikus csökkenését okozta.
A magyar vállalat egy olajvezetékben is részesedést szerzett, a vétellel pedig napi 20 ezer hordóval növelhetik olajkitermelésüket.
A Faith nevű török fúróhajó május óta horgonyoz Ciprus nyugati partjainál, és egy másik fúróhajó, a Yavuz Ciprus keleti partjaihoz tart - a nicosiai vezetés szerint jogosulatlanul.
Szembe ment az elnöki rendelettel, és betiltotta az olajkitermelést egy bíróság az Északi-Jeges-tenger térségében.
Oroszország Vlagyimir Putyin közbenjárására kötelezte el magát az olajkitermelés csökkentésére. Nagy kérdés azonban, hogy ez valóban bekövetkezik-e, mert a Kreml nem akarja kötelezni olajcégeit a kitermelés csökkentésére.
Hírügynökségeknek a tárgyalásokon részt vevő delegátusokra hivatkozó jelentése szerint termeléscsökkentésben állapodtak meg az OPEC-tagországok szerdai bécsi találkozójukon.
Az iparági konferenciákon manapság már szóba sem kerül a források kimerülésének lehetősége, mivel a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre távolabb tolódik a kitermelés tetőzésének időpontja - mutat rá a World Economic Forum honlapján megjelent cikkében John Watson, a Chevron elnök-vezérigazgatója.
Csatlakozott a Greenpeace magyar szervezete a régió országainak (Ausztria, Szlovénia, Szlovákia) aláírásgyűjtési akciójához annak érdekében, hogy megakadályozzák a horvát kormány azon tervét, mely szerint kőolaj kitermelésbe kezdenének az Adriai-tenger horvátországi szakaszán. Szerintük a helyi döntéshozóknak inkább a megújuló energiaforrásokra kellene koncentrálnia. Véleményük mellett a helyi lakosság túlnyomó többsége is kiáll.
Látványos demonstrációval és „Tiszta Adriát! Olaj helyett megújulókat!” feliratú transzparensekkel indít aláírásgyűjtést a Greenpeace Budapesten.
Szaúd-Arábia nem kívánja csökkenteni olajkitermelésének mértékét, függetlenül attól, hogyan döntenek a kérdésben más országok.