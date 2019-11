Annyi eső lesz kedden, hogy narancs figyelmeztetést adtak ki a fél országra

24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat.

Több megyére és a fővárosra is másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható sok eső miatt keddre. A veszélyjelzés szerint Budapestre, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést, ezeken a területeken 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat. Szintén sok eső várható Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyében, ott elsőfokú a figyelmeztetés. Baranya, Somogy, Veszprém és Zala megyére zivatarveszély miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint kedden egy ciklon vonul át az ország felett, melyhez kapcsolódóan - különösen az ország északi, északnyugati felén - nagy mennyiségű csapadékra lehet számítani. A hidegfront mentén zivatarok is előfordulhatnak, melyeket viharos széllökések és felhőszakadás kísérhet. Az intenzív csapadékzóna az este, éjszaka folyamán gyengülve fokozatosan kelet felé helyeződik, nyugat felől pedig megszűnik a csapadék. Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 3-10, a legmagasabb hőmérséklet a borongós, esős tájakon 11-16, míg délebbre 17-23 fok között várható.