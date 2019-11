„Megmenteni – ezt is”

Két Kossuth-díjas író, Bodor Ádám és Czakó Gábor a Nemzet Művésze lett. Vashegyi György Pilinszky Jánosra hivatkozott beszédében, Kásler Miklós Tormay Cécile-re.



„Az alázat az igazi tudás és az igaz megismerés kapuja. Minden nagy tett, minden valódi erkölcsi és szellemi erőfeszítés előfeltétele. Már a dolgok természetéből fakad, hogy aki feladatán elmélyül − »megfeledkezik önmagáról«. A hiúság, az önzés, az érdek nem csak erkölcsi rossz, de szellemi akadály is, s nem egy kitűnő alkotást fosztott meg attól hiú tökélye, hogy valóban közkincs, halhatatlan alkotás legyen.” A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke, Vashegyi György karmester kedden Pilinszky János költő soraival méltatta a Pesti Vigadóban a Nemzet Művésze díjjal frissen kitüntetett Bodor Ádám és Czakó Gábor Kossuth-díjas írókat, mint akik alázattal teszik közkincsé tehetségüket. Az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós beszédében úgy fogalmazott: a magyar irodalom azért játszott rendkívüli szerepet a magyar nemzet történetében, mert mindig a magyar emberek életszemléletét, világlátását, törekvéseit fejezte ki – úgymond a nemzet fennmaradását tápláló identitástudatot erősítve. Említette Gárdonyi Gézát, Jókai Mórt, Vörösmarty Mihályt, Madách Imrét, József Attilát és Márai Sándort. „Nem érthetnénk meg a Tanácsköztársaságot sem a Bujdosók könyve nélkül” – méltatta továbbá Tormay Cécile antiszemita művét. (Tormay Cécile jórészt másodkézből szerzett, téves információkon és kitaláción alapuló könyvét sokan, sajnálatos módon, még ma is hiteles naplóként olvassák – nyilatkozta Csunderlik Péter történész júniusban a Népszavának .) Ami a nemzet történetét és a magyar emberek törekvéseit illeti: A Sinistra körzet írója, Bodor Ádám tavasszal megjelent kötetének, a Sehol rendhagyó bevezető novellájában az ügynökakták megismerhetőségét is felveti.

Czakó Gábor Kossuth-díjas író Fotó: Barbara Gabriella / Népszava

Egy ilyen magas szintről érkező elismerés mérföldkő egy alkotói pályán, is, még ha életútja vége felé is részesült is benne. Tekinthető úgy is, mint egy boltív záróköve – mondta Bodor Ádám. Az író köszönőbeszédében a sorsnak adott hálát, hogy Erdélyben születhetett, ahol élete felét leélhette: e természeti, történelmi, etnikai és kulturális sokszínűségéről ismert vidék rengeteget élményt, ajándékot adott neki. A 77 magyar rémmese szerzője, a Duna Televízió Beavatás című esszésorozatának szerkesztő-műsorvezetője, Czakó Gábor „nyelvrégészként” is köszönetet mondott: felesége nélkül félember volna, állította megindultan. Bár Kásler Miklós a kormány elismeréseként beszélt a Nemzet Művésze díjról, valójában ez az MMA elismerése, odaítéléséről egy 11 Kossuth-díjas művészből álló bizottság dönt. (Igaz, annak két tagját, Aknay János festőművészt és Eperjes Károly színművészt a kultúráért felelős miniszter delegálta.) A Nemzet Művésze címet egyidejűleg 70 alkotó viselheti, köztük 12 író-költő. A díjjal 655 500 forint havi életjáradék jár 2014 óta.