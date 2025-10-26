Még kéziratban olvashattam Tverdota György három kötetre tervezett József Attila-monográfiájának második részét, amely most végre nyomtatásban is napvilágot látott. Ideje, hogy a nyilvánosság reflektáljon rá.
Az első mifelénk örök és nem igazán hálás téma. Hogy kezdődött régen egy mese? Volt egyszer egy aranycsapat. Aranycsapat? Nem inkább ezüst? És hogy végződött? Marseille… Valamikor egy ország szurkolt nekik, aranylábú hőseinknek. Ha győztek, ujjongott, ha veszítettek, gyászba borult. S az érzelmi hullámzásban elfeledkeztek valami fontosabbról. Nem először és nem utoljára, mert nincsen új a nap alatt.
Akik Puzsér Róberttel eddig csak mint médiaszemélyiséggel találkoztak képernyőkön, kijelzőkön, és akár örültek ezeknek a találkozásoknak, akár nem, de nem tértek ki előlük, mert mindig volt miről beszélgetni velük kapcsolatban, meg az érzelmek is frissítően kilengtek erre-arra, újabb lehetőséget kaptak, hogy ne csak nézzék, hallgassák, de olvassák is ezt a publicistát
A XX. századi történelmünk legsúlyosabb traumáit felidéző lendületes cselekmény, az árnyalt jellemábrázolás, az előadásmód együtt magával ragadó olvasmányt ígér.
Margaret Atwood Pénelopeia című új regényében Odüsszeusz és Pénelopé egymás méltó partnerei lettek.
Keresztury Tibor tárcanovellái kiállták az idő próbáját. Életteliek, izgalmasak és maradandók.
Bódy Gábor filmművészeti írásainak gyűjteménye a második és a harmadik kötettel végre teljessé vált.
Kegyetlen, magával ragadó mese. Talán a leginkább így jellemezhetnénk Edward Carey Kicsi című, Madame Tussaud-ról szóló regényét, amely közelebb áll azonban a valósághoz, mint gondolnánk.
Kiváló promóciója egy kötetnek, ha megjelenésekor főpolgármester-helyettes lesz a szerző.
A zseniális, orvosból íróvá lett Mihail Bulgakov korai novellái saját élményekből táplálkoznak. Nem hasonlíthatóak a Mester és Margaritához, de maradandó alkotások.
Remek szellemi játék a puzzle, legalábbis én nagyon kedvelem. Az ember gondosan kiszórja az asztalra a furcsán cakkos szélű darabkák halmazát – majd némi kétségbeeséssel vizsgálgatja, hogyan áll majd ebből össze a népes városi utca, netán a játékos rokokó pásztorlánykák kergetőzése vagy Bruegel korcsolyázó parasztjai. Aztán, öt-hat darabka összeillesztése nyomán egyszer csak kirajzolódik egy kapu részlete, egy szalagcsokor vagy éppen a felhős ég kicsiny fényes vonala.
Marcel Danesi: A csók története. A populáris kultúra születése.
Nyelvi és szerkezeti kegyetlenség, életközelinek tűnő élmények: Jól fésült mennydörgés címmel jelentek meg Jorge Luis Borges összegyűjtött novellái. A kötet a szerző eddig magyarul nem olvasható írásait is tartalmazza.