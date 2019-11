Orbán az uniós költségvetés megreformálásáról értekezett Prágában

Újabb rekordforgalmat hozhat a webáruházaknak az idei Black Friday-szezon. A vásárlási dömping már elkezdődött.

Bár a kiskereskedelem hagyományos év végi nagy akciós napja, a Fekete Péntek „hivatalosan” csak a hónap végén, november 29-én lesz, a webáruházak már most igyekeznek egymásra licitálni a kedvezményekkel. Az egyik nagy online bolt Black Friday Maraton címmel már októberben elindította a kedvezménydömpinget: adott termékek 15-82 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg jó néhány napig, a leárazott termékek köre pedig folyamatosan változik. Egy mobilszolgáltató november 1-jétől hirdette meg a Black Friday jegyében akciós kínálatát. Van ugyanakkor olyan webáruház is, amelyik gyakorlatilag egész évben Balck Friday-t tart, hiszen nyáron, vagy akár újévkor is ezzel a címmel próbálja magához édesgetni a vásárlókat. Az eredeti Black Friday azonban csupán egyetlen napig tart: az Amerikai Egyesült Államokban hagyományosan a hálaadás utáni pénteken a karácsonyi vásárlási szezont nyitja meg ez az akciónap. Magyarországon azonban mindez hamar sajátos értelmezést kapott, miután az egyik nagy hazai webáruház hat évvel ezelőtt a magyar e-kereskedelemben is meghonosította a Fekete Pénteket. Egy ideig úgy tűnt: mindenki egyszerre ünnepli majd a bevételek pirosból a feketébe fordulását. (A könyvelésben a veszteség színe a piros, a bevételeké a fekete: egyes értelmezésben innen ered a Black Friday elnevezés. Más források szerint 1966-ban a philadelphiai rendőrség adta a Fekete Péntek nevet a hálaadást követő napnak a bevásárolni igyekvő tömegek miatt kialakult közlekedési dugók kapcsán.) Az utóbbi években azonban már látszik, hogy Magyarországon e téren sincs egység, így október végétől gyakorlatilag egészen karácsonyig egy hatalmas leárazási dömping zúdul a vásárlókra. Idén ez méginkább így lesz, hiszen most nagyon későre esik a hálaadás utáni péntek, azt követően már csak 25 nap marad karácsonyig. Emiatt várhatóan már november közepétől nagy akciókba kezdenek az e-kereskedők – magyarázza Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója. Ők ugyanis abban érdekeltek, hogy a vásárlók minél több árucikket rendeljenek meg, és ilyenkor söprik ki az év közben beragadt készleteket is. A folyamatos akciózás újra és újra visszacsábítja a vásárlókat az adott webáruházba, akik úgy érzik, a kihagyhatatlan akciók miatt költekezniük kell. Az elnyújtott Black Friday azért is kedvezőbb az e-kereskedőknek, mert így nem egyszerre zúdulnak a jelentősen megugró megrendelések a webáruházak és a futárcégek nyakába, ami a korábbi években egyébként nem egyszer próbára tette és olykor el is buktatta az online kereskedelem logisztikáját. A webáruházak az utóbbi időben igyekeznek is a személyes átvétel felé orientálni a vásárlókat, Madar Norbert szerint ez a kommunikációjukban valamiféle kedvezmények formájában az idén meg is fog jelenni. A futárcégek tehermentesítési szándéka találkozik a vevők igényeivel: a GKI Digital felmérései szerint tízből hat vásárló a személyes átvételt választja a kiszállítási díj megfizetése helyett, ha van elérhető közelségben egy átvételi pont vagy szaküzlet. A webes vásárlások során egyre inkább az a trend kezd kialakulni, hogy a vevők előbb az interneten kikeresik, a korábbi vásárlók véleménye és az árak alapján összehasonlítják a kinézett termékeket, majd a legkedvezőbb ajánlatot megrendelik, végül személyesen átveszik. Tavaly egyébként mintegy 800 ezer vásárlót és 40 milliárd forintos forgalmat hozott a webáruházaknak a hosszúra nyúlt Black Friday időszaka. Madar Norbert az idén mind a forgalom, mind a vásárlások tekintetében növekedésre számít. A hazai webshopokban az elmúlt 12 hónapban mintegy 3,3 milliónyian vásároltak, az előzetes felmérések szerint harmaduk a Black Friday akciós ajánlatait is igyekszik majd kihasználni. A többség azonban ekkor még nem karácsonyra vásárol, hanem saját magának: ilyenkor cserélik le a nagyobb háztartási gépeket, vagy vesznek nagyobb tévét, újabb okostelefont. A Black Friday legnépszerűbb termékei nem véletlenül éppen a nagyobb értékű műszaki cikkek. A decemberi fizetések kézhezvétele után kezdődik azután egy újabb vásárlási dömping, ekkor váltanak át a kereskedők is a karácsonyi üzenetekre. Ilyenkor már az egyes vásárlások értéke is kisebb, hiszen a virtuális kosárba az ajándékba szánt játékok, parfümök, könyvek és kisebb értékű műszaki cikkek kerülnek be.