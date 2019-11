Esett, esik és esni fog, de van remény

A szerdában, ha csak egy kicsit is, de bízhatunk, már ami az időjárást illeti.

Miután kedden napközben a déli, délkeleti megyékben is fokozatosan megvastagodott a felhőzet, és erősen felhős és borult volt az ég, többfelé pedig eső, zápor és zivatar is volt, az OMSZ szerint éjszaka a felhő- és csapadékzóna halad tovább kelet felé, mögötte pedig nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Szerda hajnalban az Alpokalján és a Kisalföldön ködfoltok képződhetnek, a nyugati területek után a Tiszántúlon is fokozatosan megszűnik a csapadék.

Napközben az ország nagyobb részén a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap.