Szigorúbb határellenőrzést rendelt el a német belügyminiszter

Szigorúbb határellenőrzésre utasította Horst Seehofer német belügyminiszter az illetékes hatóságokat. Ibrahim Miri német klánvezérnek ugyanis sikerült visszajutnia német területre deportálása után is.

Miri libanoni származású bűnöző, akit kiutasítását követően, néhány hónapja, szülőhazájába szállítottak egy repülőgép fedélzetén. Ám néhány nappal ezelőtt már német területen menekültstátuszt kért a helyi hatóságoktól azt állítván, hogy halálos fenyegetést kapott Libanonban. Német lapértesülések szerint embercsempészek segítségével került vissza Németországba, de amikor fény derült kilétére, azonnal letartóztatták. Seehofer kijelentette, a Miri-ügy a német demokrácia fokmérője. „Amennyiben ebben az esetben nem kerekedne felül a jogállamiság, akkor az egész lakosság elveszítheti a teljes menekültügyi rendszerbe vetett bizalmát” – fejtette ki a német belügyminiszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) egykori elnöke. Hozzátette, cél továbbá az is, hogy felkutassák azokat az embereket, akik törvénytelenül tartózkodnak Németországban. „A rendőrségnek rugalmas ellenőrzéseket kell végrehajtania a teljes szövetségi határ közelében” – hangoztatta. Németország a 2015-ös súlyos menekültválságot követően visszaállította a határellenőrzést az osztrák határszakaszon függetlenül attól, hogy mindkét állam a schengeni övezet tagja. Ez azonban nem jelentett egy szigorú ellenőrzést, ezen azonban – mint a Bild napilap is megírta – változtatnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a határtól induló főutakon ellenőrző pontokat állítanak fel. A meglepetésszerű ellenőrzések számát is növelik. A rendelkezések értelmében azokat, akiket rajtakapják a beutazási tilalom megszegésén, azonnal kiutasítják az országból. Aki pedig a törvények megszegése ellenére menekültstátuszhoz folyamodik, amint azt Miri is tette, letartóztatják. Az illegális beutazókat három évig tartó börtönbüntetéssel sújthatják. Seehofer ezzel kapcsolatban elmondta, a letartóztatottak bírósági eljárását a börtönben tartják, vagyis nem védekezhetnek szabadlábon. Mint a Bild megjegyzi, ez azt jelenti, hogy azoknak a bevándorlók, akiket német területen tartóztatnak le, egészen az országból való kitoloncolásukig börtönben maradnak, vagyis jobban járnak az azonnali kitoloncolás esetén. Mirit július 10-én egy Learjet fedélzetén deportálták Libanonba. Hogy Németországban sem őrölnek mindig gyorsan a hatóságok malmai, jelzi: már 13 éve el kellett volna hagynia az országot. A libanoni a 2011-ben betiltott rockerklubot, a Mongols MC-t irányította, amelyet egyebek mellett kábítószer-kereskedelemmel és prostitúcióval is összefüggésbe hozták. A Bundestag parlamenti ellenőrző bizottságának elnöke, a kereszténydemokrata Armin Schuster azt kérte, Miri menedékkérelmét december 2. előtt utasítsák el, hogy kitoloncolásáig börtönben maradhasson.