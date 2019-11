Csányi akkor is ragaszkodik Rossihoz, ha a válogatott nem jut ki az Eb-re

A külföldön szereplők között kevés az olyan játékos, akire folyamatosan számítanak klubjában a magyar labdarúgó-válogatottba behívott futballisták közül.

Lapunk megvizsgálta, hogy az Uruguay elleni felkészülési (november 15.), majd a Walesben sorra kerülő sorsdöntő Európa-bajnoki selejtező előtt, melyik futballista, mennyi játéklehetőséget kapott klubjában az elmúlt egy hónapban.

A kapusok foglalkoztatásával nincs gond, Dibusz Dénes négy bajnokin és a CSZKA Moszkva ellen idegenben 1-0-ra megnyert Európa-liga-csoportmérkőzésen kapott szerepet, csak a Magyar Kupában pihentette őt Szerhij Rebrov, az FTC vezetőedzője. A hálóőr kiváló formában véd, Uruguay ellen ő áll a kapuban, Wales-ben Gulácsi Péter (RB Leipzig) lesz a kapus. Gulácsi négy bajnokin és a Lyon elleni BL-találkozón állt a kapuban, csak csapata Német Kupa-találkozóját nézte végig a kispadról. A harmadik számú kapus, Kovácsik Ádám is négy bajnokin védett, a Magyar Kupában pihent, őt is bátran be lehet vetni, nem véletlenül mondta azt Marco Rossi szövetségi kapitány, hogy kapusposzton nincsenek gondok.

A védelemben már komoly problémák akadnak a játékpercekkel és a futballisták formájával. Nincs az az intenzív edzés, amely megfelelően pótolná a hiányzó mérkőzéseket. Az Egyesült Államokban légióskodó Baráth Botondot foglalkoztató Kansas City számára október 6-án befejeződött a bajnokság. Baráth úgy lép pályára Walesben – ha bekerül a kezdőcsapatba -, hogy előtte másfél hónapig nem szerepelt tétmeccsen. A sérüléssel bajlódó Kádár Tamás szintén október 6. óta nem játszott a Dinamo Kijevben. Willi Orbán csapatkapitánya és kihagyhatatlan játékosa az RB Leipzignek, viszont megsérült október 30-án a Wolfsburggal vívott kupatalálkozón, ezért a hétvégi bajnokit kihagyta. Bese Barnabás négy bajnokiból hármat végig játszott, egyszer nem kapott szerepet a francia másodosztályú Le Havre csapatában. Korhut Mihály (Arisz Szaloniki) három meccsen volt végig a pályán, egyszer a 69. percben lecserélték, ő tehát játékban van és ugyanez a helyzet az Omonia Nicosiát erősítő Lang Ádámmal is, aki egyetlen percet sem mulasztott el az elmúlt egy hónapban. Lovrencsics Gergő hat találkozóból négyet játszott végig az FTC-ben, egyszer a hajrában állt be csereként, nincs meccshiánya, ahogy a szintén itthon szereplő Nagy Zsoltnak (Puskás Akadémia) sem, aki egyetlen percet sem hiányzott a szezon kezdete óta, Pávkovics Bence (DVSC) is szerephez jutott a mérkőzések háromnegyedén, igaz, utóbbi két labdarúgónak minimális az esélye arra, hogy játsszon a Wales elleni selejtezőn.

Az NB I-es csapatokból behívott középpályások játékban vannak, akkor is, ha az iram és színvonal egészen más itthon, mint a nemzetközi porondon: Gazdag Dániel (Honvéd) háromszor szinte végig pályán volt (egyszer lejött a 87. percben), egy alkalommal csereként kapott 25 percet, Kovács István (Fehérvár) két találkozón maradhatott végig a pályán, kétszer lecserélték 15-20 perccel a vége előtt, csapattársa, Pátkai Máté sérülés miatt kihagyta az októbert, az előző fordulóban már játszott fél órát. A légiósok közül Holman Dávid (Slovan Bratislava) egy összecsapást sem játszott végig októberben, 45 perc volt a maximum, amit pályán tölthetett. Kalmár Zsolt és Vida Máté egy-egy alkalommal játszottak kilencven percet csapatukban (Dunaszerdahely), a többi találkozón be- vagy lecserélték őket. Nagy Ádám (Bristol City) behívása a rejtély kategóriájába tartozik: a játékos sérülten jött haza a horvátok és azeriek elleni kvalifikációs meccsekre, nem is lépett pályára, Angliában azt állították, rosszabb állapotban tért vissza a szigetországba, mint elutazása előtt volt. Nagy azóta is bokasérüléssel bajlódik, klubjában a kispadra sem ülhetett le, de megint hazajön. Szoboszlai Dominik (Salzburg) két mérkőzésen nem kapott szerepet, kétszer pedig 20, illetve 30 perccel a vége előtt lecserélték, egyszer 89 percet játszott. Tudását nem vitatják Ausztriában sem, a hozzáállása azonban még fejlesztésre szorul.

A támadóknál nehéz olyat találni, aki alapember külföldi klubjában: a válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad Kalba) együttese négy bajnokijából háromszor kapott lehetőséget, ezeken a találkozókon végig pályán volt, de a magyarnál is gyengébb pontvadászatban szerepel az Egyesült Arab Emírségekben. Holender Filip (Lugano) nem játszhatott végig egyetlen meccset sem, a legtöbb idő egy óra volt, ami neki jutott. Nagy Dominik (Legia Warszawa) kétszer leülhetett a kispadra, de pályára nem lépett októberben (és az első novemberi hétvégén sem), Sallai Roland (Freiburg) összesen 22 percet játszott az októberi bajnokikon, az első novemberin 88 perc jutott neki, Szalai Ádám (Mainz) is csupán egyszer játszhatott egy óránál többet. Az újpesti játékosok közül Feczesin Róbert egyetlen percet sem hiányzott, Zsótér Donát egy mérkőzést játszott végig, ezen kívül volt egy 84 és 75 perces meccse, egyszer pedig kiegészítő szerep jutott neki. Még kevesebb időt töltött a pályán Varga Roland (FTC), aki egy találkozón kapott végig lehetőséget, egyszer 84 percig, ezen kívül volt hat perces meccse, az Újpest elleni rangadót pedig a kispadról nézte végig.

Ha Rossi tartja magát az elveihez és azokat küldi pályára, akik klubjaikban rendszeresen és sokat játszanak, akkor nem sok választási lehetősége marad a csapat összeállításánál.