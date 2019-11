Orbannak elege van az ingyenélő kormányközeli rokonokból

Súlyos vereségeket szenvedtek el az amerikai republikánusok, egy évvel az elnökválasztás előtt. Különösen nagy pofon számukra a Kentucky kormányzóválasztás eredménye.

Három államban tartottak voksolást az Egyesült Államokban. Kentuckyban és Mississippiben kormányzóválasztást rendeztek, Virginiában pedig a helyi parlament képviselőire voksolhattak. A republikánusok egy kivétellel minden fronton vereséget szenvedtek. Virginiában mind a szenátusban, mint a képviselőházban a demokraták szereztek többséget. Mississippiben a republikánus jelölt, Tate Reeves legyőzte demokrata ellenfelét, Jom Hoodot, 54,4-44,3 arányban, de a republikánus fellegvárként számon tartott Kentuckyban a demokraták jelöltje végzett az élen. Igaz, az eredmény annyira szoros, hogy vélhetően megtámadják azt. A regionális igazságügyi miniszter, Andy Beshear a szavazatok 49,2 százalékát szerezte meg, a hivatalban lévő republikánus kormányzó, Matt Bevin 0,3 százalékkal maradt le tőle. Ám hogy ez mekkora visszaesés a republikánusok számára, jelzi: Donald Trump elnök a három évvel ezelőtti elnökválasztáson ebben az államban 30 százalékkal előzte meg demokrata párti ellenfelét, Hillary Clintont. Mint a CNN írta, automatikus újraszámolás nem lesz Kentuckyban, de az alulmaradt jelölt minden szavazókörben kezdeményezheti a leadott voksok vizsgálatát. A helyi választási irodának november 12-ig kell elküldenie a hivatalos számokat az állami választási hatóságnak. Trump számára azért is kínos az eredmény, mert egy nappal a választás előtt látogatott el Kentuckyba, hogy a republikánus jelöltet segítse. Mindenesetre sajátos érveléssel támogatta a kormányzót. Azért kérte a választókat arra, hogy Bevinre szavazzanak, mert ha veszítene, akkor azt fogják állítani, hogy „Trump a világtörténelem legnagyobb vereségét szenvedte el. Ezt pedig nem tehetik velem” – hangoztatta. A jelek szerint mégis megtették. Bevin a kampányfinisben játszotta ki a Trump kártyát, áldozatnak állította be az amerikai elnököt, aki ellen hamarosan hivatalosan is megindulhat az elnök alkotmányos eltávolítását célzó impeachment. Közölte, a Kentucky választás „az első erről szóló népszavazás”. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy demokrata ellenfele, Beshear, akinek az apja, Steve Beshear 2007-2015 között volt a szövetségi állam kormányzója, nem nyilatkozott arról, jó ötletnek tartja-e az elnök leváltását célzó alkotmányos vádeljárást és Trump nyilvános bírálatától is ódzkodott. Barack Obama előző elnök egykori kampány-tanácsadója, David Axelros szerint a republikánusok számára nagy kudarc az eredmény. Trump ugyanis keményen odatette magát a kampányban. Ha nem látott volna esélyt Bevin győzelmére, akkor ezt nem tette volna meg. Trump a Twittweren csak a mississippi győztesnek gratulált, Kentuckyval kapcsolatban csak annyit írt a Twitteren: a „fake news média” majd azt írja, hogy miatta kapott ki a republikánus jelölt.