Kiejtheti a Ferencváros a CSZKA-t

Győzelem esetén nem csak a pozíciója erősödne meg a Ferencvárosnak, de egyúttal likvidálná is az orosz élcsapatot a továbbjutásra esélyesek közül.

Jól tartja magát a Ferencváros az Európa-liga csoportkörében, tudniillik (egy idegenbeli iksszel az Espanyol, egy hazai vereséggel a Ludogorec ellen, illetve egy parádés moszkvai győzelemmel) négy ponttal áll a csoportban. A két hete Moszkvában 1-0-ra vert CSZKA egyelőre szerzett pont nélkül érkezik az Üllői úti visszavágóra. Az első meccs eredménye azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson játékost, vezetőt vagy szurkolót, mert a kinti győzelem sokkal inkább bravúrkategória, mintsem papírforma. A CSZKA papíron erősebb alakulat, de a foci szerencsére olyan hely, ahol a papír sok mindent elbír.

Szerhij Rebrov vezetőedző csapata rendkívül szervezett (értsd: a látványt háttérbe szorító célfutballal) hozta el a három pontot az orosz fővárosból: bár több helyzete volt a CSZKA-nak, azokat főleg Dibusz kapus parádéja miatt képtelen volt gólig játszani, míg a magyar bajnok a csereként beszállt Varga Roland 87. perces góljával nyert. Megjegyzendő az időzítés parádés volta, hiszen így gyakorlatilag nem maradt ideje egyenlíteni a moszkvai társulatnak.

„Jó csapatnak tartom a CSZKA-t, talán kissé csalóka is az eddigi szereplése, a nulla pontja” – elemezte a helyzetet az első meccs hőse. Varga Roland a klub honlapján elmondta, kifejezetten boldoggá tette, hogy kint az ő góljával nyert az FTC, pláne úgy, hogy „már annak is örültem, hogy a végén becserélt az edző” – mondta.

A csütörtöki visszavágóval kapcsolatban szerinte nem kétséges, hogy ezúttal egészen más forgatókönyv érvényesül. „Ez is nehéz mérkőzés lesz, mert jó csapatról van szó, ráadásul biztosan az is motiválja a moszkvaiakat, hogy szeretnének visszavágni a hazai vereségért” – vélte, egyúttal leszögezte: a szurkolók buzdítására ezúttal is nagyon számítanak, akiktől azt várják, hogy a lelátón a pályán lévőkhöz hasonlóan mindent beleadjanak majd.

A magyar bajnok amúgy kifejezetten jó sorozatot vezet elő: a szezon kulcsmeccsein hetek óta veretlen, ami a BL-kiesés okozta önbizalomhiányos periódust teheti zárójelbe. Az FTC az elmúlt egy hónapban gól nélküli döntetlent játszott a Honvéddal, majd a történelmi hagyományok végett „dupla szorzót érő” meccsen verte az Újpestet; aztán idegenben a CSZKA-t, majd a bajnoki listavezető Fehérvárt is. Mogyoró a habon a Magyar Kupa-szereplés, ámbátor a BKV Előre nem az FTC szintje, de azt a meccset is meg kellett nyerni. A legutóbbi NB I-es fordulóban pedig az előző hétvégén a liga meglepetéscsapatával, a Mezőkövesddel játszott 1-1-et. A terhelés láthatóan sokkal nagyobb, mint amihez a magyar csapatok szoktak, de egyelőre bírja szusszal az FTC a tempót.

Az szintén említésre méltó fejlemény, hogy az idézett hatmeccses periódusban csupán három gólt kapott a gárda, amiben elévülhetetlen érdemei vannak a bombaformában védő Dibusz Dénesnek, aki egyértelműen a csapat vezére, esze, lelke.

A CSZKA négy találkozó óta nyeretlen az orosz ligában, a hétvégén 1-1-es döntetlenre végzett az éllovas Zenittel, előtte pedig az Orosz Kupa nyolcaddöntőjéből jutott tovább a szintén élvonalbeli Ufa ellen.



A csoport másik találkozóján a hét ponttal csoportelső Espanyol fogadja a hattal második Ludogorecet. A spanyolok győzelmükkel továbbjuthatnak a négyesből, amennyiben a Ferencváros legfeljebb egy pontot szerez az utolsó CSZKA ellen. A barcelonai gárda ugyanakkor nincs kirobbanó formában: legutóbbi nyolc bajnokiján egy-egy győzelem és döntetlen mellett hatszor kikapott, azaz az egy hónappal ezelőtti edzőváltás sem segített, így jelenleg kieső helyen áll a La Ligában. A bolgár bajnokságban éllovas Ludogorec még sosem nyert spanyol csapat ellen.