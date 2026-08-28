Hornyák: jó védekezés kell

Zárul a középdöntős szakasz a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A Ferencváros a Syma csarnokban fogadja a Baia Mare csapatát, a találkozó tétje pedig az, hogy a fővárosi zöld-fehérek hányadik helyen jutnak tovább csoportjukból. A jelenleg második Győr csak akkor nyerheti meg csoportját, ha a záró körben több pontot szerez Bukarestben, mint amennyit az éllovas montenegrói Podgorica gyűjt a dán Midtjylland ellen. A férfiaknál is rangadót rendeznek. A Veszprém az éllovas Flensburg-Handewitt otthonába látogat.