Az idegenbeli 1-0-s győzelem után az FTC az Üllői úton 4-0-ra múlta felül a török Trabzonspor az Európa-liga-selejtező utolsó fordulójának visszavágóján, így kettős győzelemmel, 5-0-s összesítéssel jutott a sorozat főtáblájára. A kiesés után a török edzőpercekkel a lefújás utáni televíziós nyilatkozatában közölte, veszi a sátorfáját, a lemondását a Trabzonspor igazgatótanácsa azonban nem fogadta el.
Augusztus 8-án a 15-szörös Bajnokok Ligája/BEK-győztes Real Madridot fogadja a Ferencváros az Üllői úton, jelentette be a magyar rekordbajnok.
A magyar bajnok 1-1-es döntetlent játszott a Fiorentina labdarúgócsapatával a Groupama Arénában.
Két nyeretlen csapat, az 51-szeres bajnok Celtic Glasgow és a Ferencváros játszik egymással az Európa-liga harmadik fordulójában.
A Ferencváros 40 millió euróra becsült keretének kellene legyőznie a Betis 223 millió euróra taksált csapatát, a különbség papíron több mint öt és félszeres a két csapat között.
0-0 lett az eredmény a Molde ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának Üllői úti visszavágóján. Az FTC 3-3-as összesítéssel, idegenben lőtt több góllal bejutott a csoportkörbe, amelynek sorsolása csütörtökön lesz. A szurkolók továbbra sem mehettek be a stadionba, de a mérkőzés végén a játékosok mentek ki megköszönni a biztatást. Nézze meg, milyen volt a hangulat a helyszínen!
Akkor a kinti 1-1 után a budapesti 0-4-gyel átgázolt a horvát csapat a magyaron.
Győzelem esetén nem csak a pozíciója erősödne meg a Ferencvárosnak, de egyúttal likvidálná is az orosz élcsapatot a továbbjutásra esélyesek közül.
Alapesetben nem lenne kérdés egy Espanyol–Ferencváros meccs végkimenetele, de ez most nem az az eset.
A Ferencváros 1-0-ra győzött szombaton Újpesten a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójának fővárosi rangadóján.
Négy tizenegyest, ugyanennyi gólt és két kiállítást hozott a Vasas és a Ferencváros Bozsik-stadionban lejátszott, 2-2-re végződő rangadója a labdarúgó NB I 16. fordulójában szombaton. A vendég zöldek kétszer is vezettek a párharc során a két büntetőt elhibázó Vasassal szemben, a csereként beálló, 39 éves Ferenczi István azonban pontot mentett az angyalföldieknek.
Zárul a középdöntős szakasz a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A Ferencváros a Syma csarnokban fogadja a Baia Mare csapatát, a találkozó tétje pedig az, hogy a fővárosi zöld-fehérek hányadik helyen jutnak tovább csoportjukból. A jelenleg második Győr csak akkor nyerheti meg csoportját, ha a záró körben több pontot szerez Bukarestben, mint amennyit az éllovas montenegrói Podgorica gyűjt a dán Midtjylland ellen. A férfiaknál is rangadót rendeznek. A Veszprém az éllovas Flensburg-Handewitt otthonába látogat.
Székesfehérváron rendezik a labdarúgó NB I. 15. fordulójának rangadóját: a Ferencváros látogat az éllovas Videoton otthonába.
Negatív csúcsokkal riogat az NB I.: a szombat estig megvívott hat bajnokin csupán 5 gól született, amihez vasárnap hozzájött még 3; ezen kívül amióta megnyitotta kapuit a Ferencváros új Üllői úti arénája, soha nem látogatott oda olyan kevés néző élvonalbeli partira, mint szombat este, amikor a Pécs vizitált ott. A Videoton tegnap a címvédő Debrecen ellenében nem tudta folytatni győzelmi szériáját, ugyanis a debreceniek 2-1-re legyőzték az eddig száz százalékos fehérváriakat.