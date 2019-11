Kiürítették az amszterdami repülőteret, óriási volt a rendőri készültség

Mondjuk arról egy szót sem szólt a török elnök, hogy az Iszlám Állam volt vezetőjének több felesége is lehetett.

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán bejelentette, hogy Törökország elfogta az Iszlám Állam terrorszervezet meggyilkolt vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi feleségét - írja az MTI. "A Bagdadi halálához vezető amerikai műveletet követően Washington hatalmas kommunikációs kampányba kezdett. Ami minket illet, elfogtuk Bagdadi feleségét - és ezt ma árultam el először -, mégsem harangoztuk be nagy csinnadrattával" - mondta Erdogan, amivel valószínűleg Donald Trump orra alá akart törni egy kis borsot. A török vezető azt nem árulta el, hogy mikor és hol kapták el a nőt, ahogy arról sem beszélt, hogy al-Bagdadi valószínűleg többnejű volt, így a lehetséges feleségek közül kaphattak el egyet. A török hatóságok még kedden tudatták, hogy egy szíriai hadművelet során letartóztatták al-Bagdadi egyik lánytestvérét is, illetve annak férjét, valamint mostohalányát és öt gyerekét. Ezt Erdogan is megerősítette. Donald Trump amerikai elnök október 27-én számolt be al-Bagdadi haláláról . A terroristavezérrel egy éjszakai razziában végeztek az amerikai csapatok Szíria északnyugati részén, a török határtól mindössze néhány kilométerre. A bejelentést követően Törökország azt mondta, hogy hírszerzése és hadserege folyamatos kapcsolatban állt az amerikaiakkal a művelet éjszakáján. Törökország - amely többször vált az Iszlám Állam véres merényleteinek célpontjává az elmúlt években - 2015-ben csatlakozott a terrorellenes koalícióhoz. Ankarát a szíriai konfliktus kezdetét (2011) követően azzal gyanúsították meg, hogy hagyta, hogy a dzsihadisták szabadon közlekedhessenek a török-szíriai határon.