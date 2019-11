Chilei tüntetések: vizsgálatot indítanának a rendőri túlkapások miatt

Eredetileg meg akarták szüntetni.

A jövő évtől tervezett kivezetés helyett megtartják a bankadót és megduplázzák annak mértékét Szlovákiában - az erről szóló törvénymódosítást szerdai ülésén hagyta jóvá a szlovák kormány, írja az MTI. Szlovákiában 2012-ben vezették be a bankadót és a korábbi tervek annak megszűntetésével számoltak 2020-tól. A jelenleg hatályos szabályozás szerint Szlovákiában a banki intézmények passzívumaik 0,2 százalékát kell befizessék bankadó formájában. A kormány által most elfogadott törvénymódosítási javaslat szerint ennek az adónak a mértéke 2020-tól megduplázódik. Ez az adóemelés 144 millió euró tervezett többletbevételt juttat az államkasszába. A bankadóra vonatkozó jogszabálynak az adó emelését célzó változtatásának kidolgozását a szlovák kormány koalíciós tanácsa kérte a pénzügyminisztériumtól. A szaktárca vezetője, Ladislav Kamenicky a tervezett változtatás kapcsán a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökségnek azt mondta: számára az az elsődleges, hogy a jövő évi állami költségvetést úgy fogadják el, hogy a hiánycél ne lépje túl a GDP 0,49 százalékát. Hozzátette: ezt a célkitűzést azonban veszélybe sodorhatja több olyan jogszabály, amelyek még a jövő év februárjára kitűzött parlamenti választások előtt kerülnek a törvényhozás elé, s ő erre reagálva terjesztette elő a most elfogadott változtatást. A jogszabály módosítását és a bankadó megemelését az elképzelés ismertté válása óta ellenzi a Szlovák Bankszövetség (SBA), amely szerint bár a szlovák bankszektor a legstabilabbak közé tartozik az Európai Unióban, járulékterhei viszont a legmagasabbak. A szlovák bankszektor adózás utáni tiszta nyeresége 2018-ban közel 640 millió euró volt, az idei év első felében pedig 346 milliót tett ki, ami éves szinten 2 százalékos növekedést jelent.