Mese fröccsel (Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak)

Az STB – Összmagyar Slam Poetry, Spoken Word és Irodalmi tábor különdíjasa.

Amikor először vittem haza a barátomat, azt mondta: Bea, szeretlek, de te vagy a legfehérebb lány, akit ismerek. Hát, igen. A gyerekszobám ajtaján van egy ember nagyságú Britney-poszter. Betölti a lilára festett teret az edgy girl sztiló hiány. Nem tudom, a pasim elől a manga polcomat takarjam vagy az Alkonyat-trilógiám. Én tényleg azért olvastam Popcorn magazint, hogy megtudjam, hogy kell csókolózni, meg hogy mi a divat. A mai napig ashley9@citromail.hu a facebookos e-mail címem. Igen, jól gondolod, az Ashley Olsen miatt. De felnőttem. És mégis… maradtam a fehér lány a tükörben, the fairest of them all, akinek a mozgáskultúráját egy sima csípőkörzés megtréfálja. Akinek a kedvenc filmje tényleg Buñueltől A burzsoázia diszkrét bája. Akit, ha a zenei ízléséről kérdezel, attól jön leginkább zavarba, mert az igazi fehér lányok a Szigeten I Follow Riversre veretik, aztán ordítják, hogy „nigga” a Kendrick Lamarra. Hogy részeg legyek, nekem komolyan elég egy deci sör. És egyszer I did want to speak to the manager. A Netpincér Go chatbotján jelentettem fel. Kis családi Bubble Tea vállalkozás volt. És a 8 decis teám helyett egy 7 deciset kaptam. Hát mi ez? Hördültem fel az átvert, kijátszott, megtévesztett vásárló zsigeri csalódottságával. Mert nem is a pénz a lényeg, de a korrektség! 5 perc múlva csörgött a telefon, Laci, a vietnámi tulajdonos hív, hogy sajnálja, hogy félrevezetőek voltak. Elfogadnék-e egy ajándékot kárpótlásul? Már hozza is, csak vissza kellett mennie az üzletbe, mert már bezártak mára. És Laci, bazmeg, tényleg kihozta a kompenzációs Bubble tea-met... este 7:15-kor… biciklivel… esőben… vasárnap. Hát mekkora büdös csicska vagyok én?! – gondolhattam volna ahelyett az érett elhárító mechanizmus helyett, hogy „hömnömnömnömnöm hát ami jár, az jár”. Egyedivé hazudta magát a sztereotípia. Aki bort még csak bornyitóval bontott. Domingót szív, de csak Blonde-ot. Akinek a kussolás jelent gondot. Provokatív véleményt még sosem mondott. Akkora fehér lány mém vagyok, hogy a Simon Marci már előre levont egy pontot. Ezért szép a slam poetry, változatos fehér középosztálybeli tinédzserek mondják el a problémáikat változatos fehér középosztálybeli fiatal felnőttek után. Látod, Kristóf. Nem is tűnök ki annyira. Annyira hasonlítunk egymásra, hogy ha akarnak, se tudnak kinézni. Itt a diverzitás legfőbb szervezőeleme az, bazmeg, hogy valaki vidéki. Nekünk itt megvan az esélyünk mindenre! A kérdés az, hogy kit érdekel? A szavaimmal mit érek el? Minden lehetőségemre azt hiszem, hogy kibaszottul kiérdemelt, és tényleg sok lehetőséghez jutok. Én meg sokszor feladom a felénél, mielőtt nem is a csúcsra, a képességeimhez felérnék, De ezúttal nem lenget fehér zászlót a felelőtlen fehérnép.