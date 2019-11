Botrány a győri városházán: tüntetők próbáltak bejutni Borkaihoz

Elkezdődött a Recep Tayyip Erdogan török elnök elleni legnagyobb tiltakozás Budapesten: már megmozdulás kezdetére is százak mentek az Oktogonhoz.

Több száz demonstráló gyűlt össze már délután 2-kor a török miniszterelnök útvonalán, de hamar nagyjából kétezresre duzzadt a tömeg. Az autók elől most is lezárták az Oktogont, akár csak délelőtt, mikor Erdogan konvoja járt erre, de a gyalogosokat és a villamost most átengedik kereszteződésen. A kezekben transzparensek és feliratok, uniós zászlók épp úgy feltűnnek, mint vörös csillagok, vagy a kurd Népvédelmi Egységek (YPG) jelvényei.



A kurdok sosem felejtik el Orbánnak, hogy kiállt a vérontás mellett

- ezt már egy Budapesten élő kurd fiatal, Kaya Elif nyilatkozta a Népszavának azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány vétóval akadályozta meg az Európai Unió állásfoglalását a cinikus módon "béke forrásának" nevezett hadművelettel szemben, annak megindulta előtt. Mint mondta, Erdogan ellen még Bécsből is érkeznek tüntetni kurdok. Később már felszólalóként arról beszélt: a kurd nők 2012 óta harcolnak szeretteikért és szülőföldjükért, ami teljesen más, mint a hadseregek intézményesített erőszakja. Arról is beszélt, hogy nem csak a magyar kormány árulta el a kurd népet, de olyan imperialista nagyhatalmak vezetői is, mint Oroszország és az Egyesült Államok.



A tüntetők között találkozni lehet Nagy Blankával is, aki - mint elmondta - magánemberként vesz részt az eseményen: felháborítja a kurdok elleni népirtás. Feltűnt továbbá Schiffer András és Tordai Bence is.

Narancssárga kabátban a kormánypártok álláspontját rend szerint tettlegességgel védelmező Bede Zsolt is elment: a rendőrség mellől kezdte filmezni az embereket. A Népszavának azt mondta azzal kapcsolatban, amikor DK-s politikusokat inzultált a belvárosban : elismeri a garázdaságot, de a testi sértést nem. Elismerte továbbá, hogy ő maga "idézőjelben fideszes".

"Orbán, takarodj!"

- a beszédek után, 3 körül skandálással indultak el a Széll Kálmán tér felé vonuló tüntetők. Elkergették Bedét is - ezt állítólag köpködés előzte meg -, aki kissé lemaradva kíséri a menetet.



– Dühös vagyok, mérges és végtelenül elkeseredett, hogy azt kell látnom, ezzel a diktátorral parolázik Orbán Viktor – foglalta össze érzéseit egy 1977 óta Magyarországon élő iraki kurd származású férfi. – Nem tudom felfogni, miért lenne Magyarországnak érdeke, hogy jó viszonyt ápoljon ezzel a háborús bűnössel. Pár lépéssel odébb egy fiatalember áll és a Kurd Női Harcosok (YPJ) zászlaját tartja a kezében. Magyarországon tanuló angol egyetemista, s csak annyit mondott: A szabadságért, a demokráciáért és a békéért jött el tüntetni Erdogan ellen. Egy apai ágon kurd származású, de már Magyarországon született – kurd zászlóval érkezett – srác azt mondja, akkor is eljött volna, ha nem lenne „érintett”, hiszen tiltakozni kell minden agresszor, diktátor ellen. Az időközben egy-két ezresre duzzadt tömeg nem sokkal három óra előtt elindult a Teréz körúton. Az első sorban állók molinót tartottak a kezükben, amelyre azt írták: „fight for Rojava”

A menet megállt a Margit híd Pesti hídfőjénél, és a tüntetők egy óriási, több tíz méter hosszú kurd zászlót emeltek a fejük felé. A megmozdulás méretére jellemző, a menet csaknem megtöltötte a Margit híd és a Nyugati tér közötti szakaszon a körút egyik oldalát.

Miközben közeledik a menet a Széll Kálmán térhez, a tüntetők szinte végig skandálnak. Visszatérő rigmus az "Erdogan, takarodj!", "Erdogan terrorist" és a "gyilkosok".

"Erdogan látogatásakor Budapest több pontján tervezünk bejelentett demonstrációkkal tiltakozni kurdok és más kisebbségek ellen észak-Szíriában és Törökországban elkövetett háborús és emberiség elleni bűncselekmények ellen"

hirdetett megmozdulást csütörtök délutánra, a tiltakozáshoz több szervezet is csatlakozott. A demonstráció délután két órakor az Oktogonon kezdődött, a tüntetők onnan vonulnak a Széll Kálmán térre, majd a Várba.

Néma tüntetés Az Amnesty International Magyarország néma tüntetésre hív délután ötre az Id. Antall József rakpartra: a Lánchídtól a Margit mécsessel emlékeznek a török katonai offenzíva civil áldozataira. Gyertyagyújtással emlékeznek a kurd áldozatokra a Not in my name! csoport szervezésében a török nagykövetségnél délután hat órakor.