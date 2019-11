Felmálházott csempészautót találtak a szabolcsi NAV-osok (videó)

A terepjárót annyira telepakolták cigarettával, hogy az oldaláról is dobozok lógtak – a csempészek hőkamerával figyelhették a terepet.

A pénzügyi nyomozók ismét kivontak a forgalomból egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cigarettacsempész bandát. A gyanúsítottaknál a nagy mennyiségű cigarettán túl a hatóságok előli rejtőzködésre szolgáló eszközöket is találtak írja a Facebook-oldalán a NAV.. A szállítás módja azonban még a sokat látott pénzügyi nyomozókat is meglepte: a bűnözők egy Lada Niva típusú személygépkocsit málháztak fel a cigarettával, az autó tetején és oldalán is lógott a gondosan összecsomagolt csempészáru.