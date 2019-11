Szlovák Rambót fogtak a pénzügyőrök az M1-es autópályán

A 43 éves férfinél machetét is és betárazott pisztolyt is találtak, Magyarországon is érvényes fegyvertartási engedélyt viszont nem.

Komplett fegyverarzenállal utazott az a teherautó-sofőr, akit a NAV-osok t csütörtökön, az M1-es autópályán állítottak meg ellenőrzésre -írja a police.hu . A 43 éves szlovák állampolgárságú férfi

egy 9 milliméteres éles pisztolyt, 17 lőszert, 35 centis pengehosszúságú machetét, fémbaltát és 9, illetve 14 centis pengehosszúságú késeket is tartott a járműben.

A sofőr azt ugyan igazolta, hogy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, ez azonban csak Szlovákia területére volt érvényes, Magyarországéra nem.



A pénzügyőrök értesítették a rendőrséget, akik egy közeli kapitányságra vitték, és kihallgatták felfegyverzett férfit. Ellene lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás, a rendőrök pedig szabálysértési eljárást is kezdeményeztek a nála talált, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklása miatt.