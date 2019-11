Hibás lista miatt kapott pozíciót Lackner

Keszthelyen lehetetlen helyzetbe hozta az ellenzéket a várost irányító kormánytöbbség.

A rendszerváltás óta élő hagyományt rúgott fel Keszthelyen a fideszes többségű városvezetés, miután nem ellenzéki képviselőt választottak meg a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöki tisztére. A városban október 13.-án Nagy Bálint fideszes polgármestert választották meg és a képviselő testületben is maradt kormánypárti többség. A városban Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület jelenti a Fidesszel szemben a helyi ellenzéket. A választás után a KÉVE elnöke, Weller-Jakus Tamás levélben kereste meg személyi javaslataival Nagy Bálint polgármestert. Ebben azt indítványozta, hogy Czuth Zoltán László a KÉVE polgármesterjelöltje legyen alpolgármester, akit a Pénzügyi Jogi Bizottság elnökének is javasoltak, tovább külsős tagként Kovács Viktóriát. Az Emberi Erőforrások Bizottságába Molnár Tibort javasolta az egyesület, külsős tagnak pedig Herold Jánost. A Városstratégiai Bizottságba Dékány Pétert, itt Kenyeres Bencét javasolták külsős tagnak. A fideszes városvezetés ehhez képest erőből nyomta át saját javaslatait. Eszerint egyetlen bizottságban sem lesz ellenzéki vezető, sem ellenzéki külsős tag. A pénteki ülésen át is ment az előterjesztés. Bizottsági elnöki poszt híján így az ellenzék a jövőben nem fog tudni előterjesztéseket sem tenni. A KÉVE tagja, Molnár Tibor szerint „Nagy Bálint szavai és tettei elválnak egymástól”. - Míg a polgármester közösséget kíván építeni és pártpolitika-mentes együttműködést hirdet a város érdekében, addig az ellenzéket a rendszerváltás óta kialakult szokásjogot felrúgva kiszorítja a bizottsági munkából, ráadásul megfosztja az előterjesztés lehetőségétől. A bizottságok külső szakértői tagjainak kizárólag Fidesz-közeli személyeket, köztük a választáson vesztes korábbi képviselőt és az egyik képviselő rokonát jelölte – mondta a képviselő a Népszavának.