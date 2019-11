A Brexitet kísérő „bénultság” miatt negatívra rontotta a brit kilátásokat a Moody's

Ugyanakkor a hitelminősítő bejelentette azt is, hogy megerősíti az elsőrendű, "Aa2" szintű brit szuverén besorolást.

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Nagy-Britannia államadós-osztályzatának kilátását a Moody's Investors Service, mindenekelőtt a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát kísérő szakpolitikai „bénultsággal” indokolva a lépést. A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette ugyanakkor azt is, hogy megerősíti az elsőrendű, "Aa2" szintű brit szuverén besorolást. A Moody's az osztályzati kilátás rontásának indoklásában kiemelte:



a Brexit-korszakot jellemző, növekvő szakpolitikai döntéshozatali tehetetlenség, sőt az időnkénti bénultság mutatja, hogy a brit intézményi keretrendszer hagyományosan kiemelkedő működőképessége és kiszámíthatósága milyen mértékben gyengült.

Az elmúlt hónapok parlamenti fejleményei feltárták, hogy a törvényalkotók, a szakpolitikai döntéshozók és az adminisztratív testületek képtelenek olyan konszenzusra jutni, amelyre a Brexit-folyamattal kapcsolatos, széles körben elfogadható hozzáállás megteremtéséhez szükség lenne – fogalmaz elemzésében a hitelminősítő. A Moody's szerint



a brit intézményi erősség eróziójának katalizátora a Brexit, és ez meglátszik egyebek mellett a kormányzati hatékonyság és a jogállamiság világbanki mérőszámainak kismértékű, mégis nagy jelentőségű gyengülésében.

A cég úgy véli, az intézményrendszer erősségének e hanyatlása strukturális jellegűnek tűnik, és valószínű, hogy a folyamat túlmutat a Brexiten, tekintettel a mélységes társadalmi és politikai megosztottságra. A Moody's szerint a költségvetés-politikai környezet romlását az adatok máris egyértelműen jelzik: az ország több évnyi költségvetési konszolidáció után is erősen eladósodott, a hazai össztermékhez (GDP) mért bruttó államadósság-ráta alig csökkent a 2015-ben mért 86,9 százalékos legutóbbi csúcsról, és valószínűtlen, hogy középtávon jelentősebben mérséklődne. A hitelminősítő közölte: alapeseti előrejelzése szerint a brit államadósság-ráta a következő 3-4 évben is 85 százalék körül lesz, de megvan a kockázata annak, hogy növekedésnek indul. A jelenlegi politikai klímában ugyanis



a Moody's nem lát érdemi nyomást adósságcsökkentő célú költségvetési politika meghonosítására, sőt inkább a kiadások növelését célzó nyomás erősödik.

Mindeközben egyelőre nem világos, hogy e kiadásnöveléseket milyen pótlólagos bevételekből lehetne finanszírozni, a politikailag elfogadható kiadáscsökkentésekre pedig csekély a mozgástér – áll a Moody's elemzésében. A hitelminősítő szerint e költségvetési kihívásokat jó eséllyel csak erősíti a vártnál gyengébb gazdasági növekedés. A Moody's hangsúlyozza, hogy a Brexitről döntő, 2016 júniusában tartott népszavazás óta a brit üzleti szektor beruházásai reálértéken 1 százalékot meghaladó mértékben visszaestek, jóllehet más fejlett gazdaságokban ugyanezen időszakban nőtt az üzleti beruházások értéke. A beruházási aktivitás annak ellenére is gyenge, hogy kedvezők a hitelkondíciók és korlátozott a kapacitástöbblet a brit gazdaságban – teszik hozzá. A cég szerint valószínűtlen, hogy ebben gyors fordulat történik, mivel nem valószínű az sem, hogy enyhül a Brexitből eredő bizonytalanság a kereskedelmi partnerekhez fűződő jövőbeni viszonyrendszerrel kapcsolatban. Az EU-hoz fűződő majdani kereskedelmi kapcsolatok feltételeiről ugyanis a feleknek nehéz és elhúzódó tárgyalásokat kell majd folytatniuk, még akkor is, ha Nagy-Britannia megállapodásos módon, rendezetten lép ki az Európai Unióból, és valószínűtlen az is, hogy az unión kívüli kereskedelmi partnerekkel könnyebb lesz a tárgyalási folyamat – hangsúlyozza elemzésében a Moody's. A hitelminősítő szerint mindez sérülékenyebbé teszi a brit gazdaságot a sokkhatásoktól.

Egy másik nemzetközi hitelminősítő, a Fitch Ratings negatív figyelőlistán tartja az általa "AA" szintre sorolt brit államadós-osztályzatot.



A negatív figyelőlista a negatív kilátásnál erőteljesebben utal az osztályzat leminősítésének lehetőségére.

A Fitch a minap közölte, hogy fenntartja a negatív előjelű megfigyelést, mindenekelőtt a Brexit-bizonytalanságból eredő járulékos gazdasági károk miatt. A cég szintén kiemelte ezek között az üzleti beruházások zuhanását, idézve a Brit Iparszövetség (CBI) legutóbbi felmérését, amely szerint a brit feldolgozószektor beruházási hajlandósága a tíz évvel ezelőtti globális pénzügyi válság óta nem tapasztalt mélységbe süllyedt. A Fitch mindezek alapján