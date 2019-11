Elkészült Kertész Imre és Kertész Magda síremléke

Makk Károly filmrendezőt munka közben és leghétköznapibb pillanataiban is megismerhetjük Szebeni András kameráján keresztül.

„Makk Károlyt hosszú élete során sokszor és sokan lefényképezték, de csak egyetlen egynek, a barátjának, Szebeni Andrásnak adatott meg, hogy kamerájával minden helyzetben jelen lehessen. És ha már ez így alakult, akkor megörökítette Makkot, a rendezőt, Makkot, a társasági embert, Makkot férjként, a konyhában, a szobában, a kocsmában és bárhol másutt. És lefényképezte Makkot, a töprengő, gondolkodó művészembert is” – írja Kincses Károly fotótörténész, kurátor a Makk című kiállításról, amely a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Központi Könyvtárának Kisgalériájában nyílt meg. A 2017-ben elhunyt, Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró rendhagyó elevenséggel jelenik meg Szebeni András fotóin.

A Liliomfi, a Ház a sziklák alatt, a Szerelem, a Macskajáték, az Egy erkölcsös éjszaka és más filmek alkotója a tőle megszokott mozdulatokkal látható a fotográfus képein: természetes környezetében, munka közben, egyedül, barátai körében, vagy feleségével. Egy összetett és izgalmakkal teli élet egyes pillanataiba leshetnek be a látogatók a fotókon keresztül. Amelyeknek köszönhetően a néző úgy érezheti, maga is ott volt a Budapesti Kamaraszínház próbáján, halhatta, amikor a rendező interjút adott Megyesi Gusztávnak, vagy épp a badacsonytördemici falunapon vacsorázott a házaspárral. A felvételeken keresztül némileg Szebeni Andráshoz is közelebb kerülhetünk: ahhoz a látásmódhoz, amellyel barátjához, mesteréhez is közelített.

S ahogy azt a rendhagyó, közös énekléssel és Makk alakjának felidézésével egybekötött megnyitón Sopsits Árpád, Balázs Béla-díjas filmrendező megjegyezte: a két szenvedélyes alkotót számos dolog összeköti. „Mindketten rendhagyóak. Rendkívül sikeresek és sokszínűek. Irigyeltek, féltek és tiszteltek. Mindketten végtelen energiájú életszeretők és életélvezők, és így-úgy a másik nem rabjai, hódítói és persze tisztelői. Imádják a munkájukat, megszállottjai, és sokoldalú, szinte kétkezi munkásai szakmájuknak. Célratörőek és olykor kíméletlenek. Néha tüneményesek, máskor elviselhetetlenek. Néha gyerekesek, máskor rendkívül sármosak. Néha kicsinyesek, de legtöbbször nagyvonalúak.” Mindez szerepel a kiállított képeken, hangsúlyozta a rendező, majd hozzátette: „Amiben végletesen egyeznek, az az ember, mint tárgy, a létezés legpontosabb letéteményese, és annak, mint olyannak, a minél pontosabb megragadására, megrajzolására és felkutatására való megalkuvásmentes törekvésük. Ez köti össze őket. És az, hogy mindketten hisznek az emberi arc titokzatos mindenhatóságában.”

Infó: A Makk – Szebeni András fotói Látogatható december 1-ig a FSZEK Központi Könyvtárában.