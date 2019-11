Rajk László özvegye tiltakozott, amiért Schmidt Máriáék emlékbélyeget akartak kiadni elhunyt férjéről, és Solt Ottilia szociológus és SZDSZ-alapító lánya, Hegedüs Judit is ugyanezt tette édesanyja miatt. Schmidt Mária most Facebook-posztban jelentette be, hogy miután hozzátartozóik tiltakoztak a terv ellen, mégsem szerepelteti a rendszerváltás-évfordulós bélyegíven sem Rajk Lászlót, sem Solt Ottiliát.