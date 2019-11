Lövöldözés és robbantás Malmőben

Az országos átlagnál alacsonyabb arányban járultak urnákhoz vasárnap a magyarlakta megyék választópolgárai a romániai elnökválasztás első fordulójában.

Délelőtt tíz óráig a hazai választási névjegyzékben szereplő 18 millió 217 ezer választópolgár 6,89 százaléka adta le voksát. Az átlagnál nagyobb részvételt a fővárost körülvevő Ilfov megyében és az ország déli, Duna menti megyéiben jegyezték fel, a legkisebbet pedig a Székelyföldön, Szatmár és Máramaros térségében. A legkevesebben Kovászna megyében szavaztak, ott a részvétel alig haladta meg a 4,5 százalékot. Szatmár megye volt hátulról a második 4,8 százalékos, Hargita megye pedig hátulról a harmadik 5,1 százalékos részvétellel a reggeli órákban. Országos szinten a legmagasabb, 9,4 százalékos részvételt a Duna-menti Teleorman megyében és a főváros metropoliszövezetének számító Ilfov megyében regisztráltak délelőtt 10 órakor. Az elnöki tisztségre pályázó 14 jelölt többsége már reggel leadta szavazatát, ezzel is arra figyelmeztetve polgártársait, hogy éljenek választójogukkal, mert most van alkalmuk beleszólni az ország jövőjébe. Az újabb mandátumra pályázó Klaus Iohannis államfő azt mondta, egy normális Romániára szavazott, és úgy vélekedett: a szavazás napja a legfontosabb nap a demokrácia hívei számára. Viorica Dancila szociáldemokrata exkormányfő elmondása szerint a biztonságos és méltóságteljes Romániára szavazott, a "nyugdíj- és fizetéscsökkentések, megszorítások ellen" voksolt. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) államfőjelöltje azt mondta: arra szavazott, hogy a következő évtizedekben legyen nagyobb tisztelet az állam részéről a polgár iránt, legyen nagyobb tisztelet a magyarok és a románok között. "Azért szavaztam ma, hogy egy erős közösségnek az erejét felmutassuk. A mai választás nemcsak a jelöltekről szól, hanem a közösségről is. Magas lesz a részvétel. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy ne üljön otthon, és menjen szavazni. Minden egyes szavazat számít ahhoz, hogy a következő években is az érdekeinket tudjuk képviselni" - figyelmeztetett az RMDSZ elnöke. Az elnökválasztáson a román állampolgárok nemcsak a lakcímük szerinti választókörben, hanem az ország bármelyik településén leadhatják voksukat. A szavazás helyi idő szerint 21 (magyar idő szerint 20) órakor ér véget.