Tarlós: „Nekem mindig is többet jelentett a hatalom, mint a pénz”

A volt főpolgármesternek szoknia kell, hogy nincs óriási infrastruktúra alatta, és karmesteri pálca a kezében, de azért megkönnyebbülést is érez.

Többet alszik, és felszabadultabbnak is érzi magát Tarlós István, mióta nem tölti be a főpolgármesteri tisztséget, de ugyanakkor még nem teljesen szokott hozzá új élethelyzetéhez, még mindig zenekarvezetőnek érzi magát – ám már zenekar nélkül, mondta az Indexnek adott interjúban. Tarlós arról is beszélt, hogy neki– ezt a hatalmat hosszú ideig meg is élte, most azonban vissza kell térjen régi önmagához, vannak restanciái családjával szemben is.