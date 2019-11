A belügyi államtitkár is az Erdogan ellen tüntetőket hibáztatta a káoszért - és "Gulyás Márton Soros-aktivistát"

Elbuktatták a sztrájkot, de holnap reggel 8-kor a szociális államtitkárság vezetői ismét hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni az ágazatban munkabeszüntetést hirdető szakszervezetekkel.

A feltétlen engedelmesség és a koplalás joga illeti meg a kormány szerint a szociális ágazatban dolgozó munkavállalókat, akik a béreket és munkakörülményeket nézve is a hazai foglalkoztatási rangsor legvégén állnak hosszú ideje – jelentette ki Boros Péterné a szociális munka napjára szervezett fővárosi szakmai konferencián. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke arra emlékeztetett, hogy tíz hónapnyi küzdelem, hitegetés és becsapás után ott tartanak a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetével (SZÁD), hogy már csak akkor hinnének a humántárca szociális államtitkárságának ígéreteiben, ha azokat Orbán Viktor aláírásával kapnák meg. Miután a minisztérium sem a béremelési rendszer kidolgozására, sem az ágazati kollektív szerződés megkötésének jogi előkészítésére tett ígértét nem tartotta be és a sztrájk idején még elégséges szolgáltatásokról sem volt hajlandó tárgyalni a szakszervezetekkel, a két tömörülés bírósághoz fordult ez utóbbi javaslatcsomagnak az elfogadtatásáért. Első fokon megnyerték a bíróság támogatását, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a fellebbezésén nem a tárgyalópartner szociális államtitkárság vezetőjét szerepeltette beadóként, hanem a tárca parlamenti államtitkárát, Rétvári Bencét és ez a formai hiba elegendő volt arra, hogy az egész eljárást újra kelljen kezdeni. Így a november 13-ára meghirdetett sztrájkot jogszerűen nem lehet megtartani. Most tehát ott tartanak, hogy nem sztrájkolhatnak, de kedden, a szociális munka napján ismét leülhetnek a területért felelős államtitkárság vezetőivel egy beszélgetésre az ágazatban sztrájkot kezdeményező két szakszervezet képviselői. Közben nem állt meg a területről az elvándorlás, már 10 ezer szakember hiányzik a szociális szolgáltatásokat végzők közül, s általános a vélemény, hogy a hétköznapokban a létszámhiány miatt a még elégséges szolgáltatások szintjét már nem is érik el az ágazatban. A két szakszervezet újabb sztrájknapokat jelölt meg a bíróságra ismét beadott kérelmében, további harcra biztatják a dolgozókat, hogy az „elégedetlenség közös cselekvéssé” változhasson. Borosné és Köves Ferenc SZÁD elnök is úgy fogalmazott, amíg el nem érik a jogszerű sztrájk megtartásának lehetőségét, minden szociális munkást arra biztatnak, törvényes, de leleményes módszerekkel harcoljanak a betarthatatlan elvárásokkal szemben. A szakszervezetek a konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón ismét követelték a sztrájktörvény módosítását is. Értékelésük szerint azzal, hogy kiveszik a dolgozók kezéből a munkabeszüntetés jogát, csak azt mutatja meg a hatalom, hogy fél az erejüktől.