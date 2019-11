Tárgyalnak a győri előválasztásról

Az ellenzék a csütörtöktől kezdődő egyeztetéseken dönti el, hogy miként választják ki a közös ellenzéki polgármesterjelöltet.

Informális egyeztetések már voltak a győri előválasztásáról a helyi ellenzéki pártok között, de az érdemi tárgyalások csütörtökön kezdődnek – értesült a Népszava.

Mint arról lapunk is beszámolt, múlt héten lemondott az október 13-án szűk előnnyel győztes Borkai Zsolt a győri polgármesterségről. A ma már a Fideszből is távozott egykori városvezetőről októberben kompromittáló információk és felvételek jelentek meg, amelyek több bűncselekmény gyanúját is felvetették. A választáson 44 százalékos szavazati aránnyal mégis Borkai győzött a DK, a Momentum, az MSZP, a Jobbik és az LMP közös jelöltjeként induló Glázer Tímeával szemben. Utóbbira a választók 42,83 százaléka voksolt.

Borkai Zsolt múlt heti lemondását követően a Momentum budapesti főpolgármester-jelöltje, Kerpel-Fronius Gábor bejelentette – a sikeres fővárosi előválasztások után –, Győrben is ezzel a módszerrel szeretnék kiválasztani az esélyes, ellenzéki polgármester-jelöltet. Hegyi Szabolcs, a Momentum vasárnap megválasztott győri elnöke lapunknak azt mondta, tudomása szerint "minden komolyan vehető ellenzéki párt" támogatja az előválasztást. Hegyi azt még nem tudta megmondani, hogy a Momentum ezen kit indítana, nem szeretnék ugyanis "elkapkodni a döntést". Glázer Tímea, volt győri polgármester-jelölt – aki egyben a DK helyi elnöke is – nem tud arról, hogy rajta kívül még ki mérettetné meg magát az esetleges előválasztáson. Az biztos – idézte fel –, hogy a DK országos vezetősége újra őt jelöli. – Nem biztos, hogy mindegyik ellenzéki párt támogatja az előválasztást, de ha így van, akkor vállalom a versenyt. Amennyiben viszont nem jön össze, akkor egy közös jelölt mögé kell felsorakozni – jelezte Glázer Tímea. Pollreisz Balázs, az MSZP győri elnöke lapunknak leszögezte, helyi szinten döntenek majd az előválasztásról, amelyet „tudunk támogatni, ha lesznek indulók”. A politikus szerint értelemszerűen egy esetleges előválasztáson nem támogathatják Glázert, aki a DK helyi elnöke, de saját lehetséges jelölteket egyelőre nem tudott mondani. Az LMP a Népszavának küldött válaszában kiemelte, hogy továbbra is elkötelezettek az ellenzéki összefogás mellett, és támogatják az előválasztást. A Párbeszéd és a Jobbik nem válaszolt megkeresésünkre. Nem csak az ellenzéknél nincs még aspiráns, a kormánypárt sem tudja még kit indít polgármester-jelöltnek. A Fidesz lapunknak azt válaszolta, hogy a héten lesz elnökségi ülésük, ahol „várhatóan” szóba kerül ez a kérdés. – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten elmondta a győri polgármester-választással kapcsolatban, hogy minden győri potenciális jelölt. Borkai Zsolt helyettesítéséről pedig a győri közgyűlés gondoskodik – közölték. A Magyar Hang korábban úgy értesült, a Fidesz Dézsi Csaba Andrást szeretné polgármesternek. A politikus jelenleg is tagja a helyi képviselő-testületnek, a Fidesz–KDNP színeiben, egyéni körzetét megnyerve jutott be a közgyűlésbe. Dézsi kardiológus, a helyi Petz Aladár Megyei Oktató Kórház osztályvezető főorvosa. Emellett van saját tévéműsora is Győrben, és fél tucat könyvet is írt már. Húsz éve pedig ő a Magyar Judo Szövetség alelnöke.

A helyi választási bizottság egyébként a mandátum megüresedését követő 120 napon belüli valamelyik vasárnapra írhatja ki az időközi választást (ennek határideje 2020. március 17.). A szabályok értelmében a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja annak kitűzésétől a 70. és a 90. nap közé essen, így a választást a január 10. és március 8. közötti vasárnapok valamelyikén tarthatják majd. (A március 15-i nemzeti ünnepen nem lehet választást tartani).