Vészjelzés a Kövér-féle konferencia elé

Veszélyben a Koszorús-konferencia! – így toborozza a résztvevőket a lapunkhoz eljutott e-mail tanúsága szerint az egyik szervező. Levelében elpanaszolta, hogy „az ellenérdekek komoly aknamunkát fejtenek ki”. Ezért fontos a létszám. Ha ugyanis „nem tudjuk megtölteni a 400 fős felsőházi termet, akkor látszólag nekik lesz igazuk”.

Arról a Kövér László házelnök fővédnökségével meghirdetett parlamenti rendezvényről van szó, amelyet a „Koszorús-akció 75. évfordulójára tiszteletére” szerveznek, és amelyet az önkormányzati választások előtt rejtélyes körülmények között elhalasztottak. Az elmaradt konferenciát november 14-én, most csütörtökön rendezik meg. Az eredeti programtól eltérően a köszöntőt nem Kövér László, hanem Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke mondja majd.

A témával több cikkünkben is foglalkoztunk: míg fideszes körökben embermentőként tisztelik Koszorús Ferenc vezérkari ezredest, a korszakkal foglalkozó Karsai László és más történészek szerint semmiféle bizonyíték nincs rá, hogy Koszorús páncélosait Horthy Miklós a budapesti zsidóság megmentésére rendelte volna Esztergomból a fővárosba. Horthy valójában egy alaptalan pletykának hitelt adva attól félt, hogy puccsot szerveznek ellene. Nem a zsidóság, hanem a saját maga védelmében hívta Koszorúst és katonáit 1944 júliusában Budapestre – hangsúlyozta kérdésünkre Karsai László. Hozzátette: Koszorús később felesküdött Szálasi Ferencre, harcolt a nácik oldalán, velük együtt vonult vissza, majd az Egyesült Államokba emigrált. Karsai László megfontolandónak tartja a javaslatot, hogy távolítsák el azt az emléktáblát, amely a VII. kerületi Dohány utcában hirdeti: Koszorús Ferenc és hős katonái megakadályozták a budapesti zsidóság deportálását.

Niedermüller Péter, a kerület DK-s polgármestere lapunknak elmondta, van személyes véleménye, de nem feladata, hogy állást foglaljon történettudományi kérdésekben. Ha valaki kezdeményezi az emléktábla levételét, akkor arra van egy jogi procedúra, „annak megfelelően fogjuk lefolytatni az eljárást”. Niedermüller megjegyezte, hogy a tábla eltávolításához például az érintett társasház hozzájárulására is szükség lenne.