Tüttő: a városüzemeltetésért nem várható hála

Míg Somogyban ma is keseregnek az évtizede odaveszett motorversenypálya miatt, Szabolcsban fellendülést várnak a most nekik ígért világbajnoki futamtól.

Róka fut ki a bozótosból, amikor átverekedjük magunkat a csalitoson, aztán jó száz métert botorkálunk a térdig érő, vizes fűben, mielőtt felkapaszkodunk a töltésre. Elvileg tíz éve itt már lelátóknak kellene állniuk, körbefogva a 4,2 kilométer hosszú motoros pályát, a Balatonringet. Motorok helyett azonban elvadult akácos az úr, a nyomvonal még itt-ott látszik ugyan, néhol az aláfóliázás is dacol a természettel, de a látvány amúgy siralmas: Moto GP-pálya – amely a 2008-as áron 80 millió euróba került volna – csak a nyomvonalig készült el, de már az is az enyészeté. A betonplacc, ahol a spanyol befektető, a Sedesa tartotta az alapkő-letételt, még tartja magát, a jövőnek szóló kapszulát azonban már ellopták, a helyén csak egy lyuk tátong. Tizenegy évvel ezelőtt jelentették be, hogy Sávolyon gyorsasági motoros világbajnokságot rendeznek, de a tervből nem lett semmi. Most – ahogy arról már beszámoltunk – újra bejelentették, hogy jön a MotoGP – de már nem ide, hanem Kelet-Magyarországra. – Akkor mindenki azt hitte, Sávoly lesz a Kánaán – mondja Schuller Tibor, Sávoly polgármestere. – Óriási volt a várakozás, hiszen a pályával együtt apartmanfalut és termálszállodát is építettek volna. Utóbbit a falu főnyedi határába tervezték, az út mellett a látványtervet bemutató hatalmas tábla torzója még áll, de a felvonulási helyet alig látni a csalitosban: csak néhány betonoszlop és egy félbehagyott épület emlékeztet a gigaprojektre. A termálkút csonkját pedig meg sem találjuk. A faluban is háromszorosára-négyszeresére drágultak az ingatlanok, jó néhány házat befektetési célból vettek meg, hogy apartmanná alakítsák őket. Azóta persze – folytatja Schiller Tibor – visszaestek az árak. Az akkori vevők közül néhányan, ha veszteséggel is, de kiszálltak az ingatlanjaikból, a többi viszont üresen pusztul azóta is. A pálya területe hivatalosan a 2017 januárja óta felszámolás alatt álló Sávolyi Motorcentrum Fejlesztő Kft. tulajdona, a céget négy éve ugyan hivatalosan megszűntnek nyilvánította, s kényszertörléséről rendelkezett a bíróság, ám utóbb mégiscsak felszámolhatónak ítélték. A tartozása bő 4,5 milliárd forintra rúg, a területet korábban kétszer is 1,5 milliárdért hirdették meg eladásra – sikertelenül. A cég eredendően a spanyol Worldwide Circuit Management SL-é, mely az utólagos számítások szerint nagyjából tízmilliárd forintot költött a projektbe annak bedőlése előtt. – A csatorna kiépítése is a pálya megépítésének feltételei közé tartozott – idézi fel Schuller Tibor. – Ebből a falu is profitált, ugyanis megépült a szennyvíztisztító-telep, amire Sávoly is rácsatlakozhatott. Minden más azonban csak álom maradt, a Sedesa nem kapta meg az előzetesen ígért állami kezességet a 15 milliárdos bankkölcsönre, így előbb tolódott, majd elhalt a fejlesztés. – Amikor letették az alapkövet, mondtam mindenkinek, csak óvatosan, kicsik vagyunk mi egy ekkora üzlethez – mondja az iskolával szemközti bolt előtt egy negyvenes férfi. – Féltem, hogy az egész csak pénzmosás, s lám, nem is épült semmi. – Nem átverés volt ez, csak a válság elvitte az egészet – ingatja a fejét Marika. – Pedig nagyon bíztunk benne, nyolcszáz munkahelyet ígértek, azaz nemcsak Sávoly, de az összes környékbeli falu jól járt volna. Most pedig, aki dolgozni akar, mehet Marcaliba, Nagykanizsára vagy a Balatonhoz. A faluban jelenleg a hat közmunkás mellett több mint húszan állástalanok, hiába a Balaton viszonylagos közelsége, érdemi munkahely nincs a településen. – Nem lesz ebből már semmi – jelenti ki egy húszas évei közepén járó férfi. – Pedig tényleg hittünk benne, Sávoly lehetett volna az új Zalakaros, hiszen a versenynapok mellett a termálfürdő egész évben működött volna. Erre most megint belengetik a pályát, persze az ország másik felében. Ennek mi értelme?

A szabolcsi Hungaroring

A fuvarozásban érdekelt Révész Holding tulajdonosa a miniszterelnökkel együtt bábáskodik a kelet-magyarországi „új Hungaroring” építésén – tudta meg lapunk. Azt, hogy hol épül fel, nem tudni pontosan, Kósa Lajos, Fidesz-alelnök csak annyit mondott: az Debrecenhez és Nyíregyházához sem lesz tíz kilométernél közelebb. Ehhez képest a Közbeszerzési Értesítőben néhány napja közzétett hirdetmény egy „Nyíregyháza közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlant” jelöl meg az aréna helyszíneként. Ennek megvalósíthatósági tanulmányát a Nemzeti Sportközpontok megrendelésére nettó 215 millió forintért készítheti el a Katona Mérnöki Szolgáltató Kft. és a Truck Race Promotion Rendezvényszervező Kft. Utóbbi cég stratégiai igazgatója Szijjártó Péter testvére, Szijjártó Sarolta – derítette ki az mfor.hu. A Népszava megtudta: a rally, moto-cross, salakmotor és más szakági versenyek megrendezésére, valamint vezetéstechnikai ismeretek elsajátítására szolgáló, nagyjából 300 hektáron tervezett létesítményről az elmúlt hónapokban közösen gondolkodott Orbán Viktor miniszterelnök, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Révész Bálint, a főként fuvarozással foglalkozó Révész Logisztikai Holding Zrt. tulajdonosa. A találkozók tényét Révész Bálint egyik közeli munkatársa erősítette meg lapunknak. Kozák Attila részleteket nem közölt, csak annyit: a kelet-magyarországi pálya, MotoGP és Rally EB megrendezésére is alkalmas lesz, de kiépítenek vezetéstechnikai centrumot is. Emellett az utánpótlás-nevelésre alkalmas salak-motoros valamint gokart pályákat is építenek. A Révész Logisztikai Holding Zrt. tulajdonában lévő Révész-Nyírlog Logisztikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t a magyar állam összességében másfél milliárd forint közvetlen támogatással és adókedvezményekkel segítette, hogy 2017-ben átadhassák 52 ezer négyzetméter alapterületű logisztikai központjukat – olvasható a kormany.hu-n. A cégtulajdonos szereti a focit, legalábbis erre utal, hogy Révész Bálint a magyar másodosztályban focizó Nyíregyháza Spartacus FC elnöke, s a cég a klub fő támogatója. A Modern Városok Program keretében épülhet egy 10,5 milliárd forintos futballstadiont is Nyíregyházán – más focicsapat nem lévén a városban, ennek is a Szpari lesz majd az egyedüli haszonélvezője. Doros Judit