Az Orbán-kormány a magyar önkormányzatiság felszámolásának utolsó fázisába ért – Interjú Tüttő Katával

Uniós politikus vagyok most is, bárhogy alakul a jövő, gondolkodásomban mindig önkormányzati politikus maradok – válaszolta Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a jövő évi választások utáni jövőt firtató kérdésünkre. A Népszavának adott interjúban a Lánchíd körüli vitáról, a vízművekről és a vészforgatókönyvek feleslegességéről is beszélt.