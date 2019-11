7 millió a ki nem vett szabadságokért, 3 millió végkielégítésre - így búcsúzik Érd a leköszönő fideszes polgármestertől

Több mint 500 – különösen kedvezőtlen esetben akár 700 – milliárd forintot is veszíthet Magyarország az uniós támogatási keretből a rendszerszintű kormányzati korrupció miatt. A szabálytalan pénzfelhasználás az összes uniós operatív programot érinti, és a kormány maga ismerte be a csalásokat, hogy a leállított brüsszeli kifizetések újrainduljanak.



Az irdatlan mértékű (akár a tervezett paksi bővítés árának egynegyedét elérő) büntetésre Jávor Benedek, a Párbeszéd volt EP-képviselője bukkant az EP költségvetési ellenőrző bizottságának küldött kérdésekre adott válaszok között. A pénzelvonásnak nem a ténye, hanem a minden eddigi becslést felülmúló mértéke az újdonság. Mint Jávor a blogján beszámolt róla, a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklust érintő korrupció miatt évek óta vizsgálódik a Bizottság, és már tavaly tudható volt, hogy sokba fog kerülni Magyarországnak az Orbán Viktor közvetlen környezetéig, Tiborcz Istvánig és Mészáros Lőrincig érő csalások sora. 2018 őszén a szakértők 300 milliárd forintra saccolták a Bizottság által kiszabandó büntetést, Jávor Benedek idén tavasszal egy magasabb, 4-500 milliárdos becslést tett közzé. A költségvetési bizottság által összeállított válaszok szerint a valóság az utóbbihoz lesz közelebb, sőt akár azt is jelentősen túllépheti. A kedvezőtlen forgatókönyvet két hete a 24.hu is megjósolta , jelezve, hogy a kormány sosem látott mértékű büntetést vállalt a korrupció miatt befagyasztott operatív programok pénzeinek kiolvasztása érdekében. Az ehhez vezető költségvetési mentesítési eljárás keretében a Bizottság egy közel 100 oldalas dokumentumban válaszolta meg az EP-képviselők (nem kizárólag a magyar ügyre vonatkozó, de a hazai kormányzati korrupciót is körbejáró) kérdéseit, és az anyag egyértelművé teszi, hogy az Orbán-kormány ezen a téren uniós és régiós összehasonlításban is gyászosan teljesít. „A 2014-2020-as forrásoknál 2018-ban 30 operatív program esetében voltak intézkedések, ezek közül 6 Franciaországban, és 8 Magyarországon. A többi 13 országnál egy, vagy ritkán két operatív programot érintettek az intézkedések" – írja a válaszokat idézve Jávor, kiemelve: Magyarország egymaga felelős (darabszámban) a kiosztott büntetések negyedéért. A bizottsági válaszok szerint az összes, vagyis mind a hét tematikus operatív program esetében a közbeszerzéseket érintő rendszerszintű szabálytalanságokat találtak, és olyan sok beruházás esetében merült fel a korrupció, hogy az összes projektre kiterjedően általános, 10 százalékos büntetést (a Magyarországnak járó pénzből ilyen irányú visszatartást) alkalmaztak. -Ha a kormány tudta volna igazolni, hogy tiszta volt a pályáztatás, kérhette volna az egyenkénti vizsgálatot, de erre kísérletet sem tett, inkább vállalta a 10 százalékos büntetési átalányt, ami felér egy beismeréssel – szögezte le Jávor Benedek. A büntetések az alábbi operatív programokat illetve keretösszegeket érintették:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP): 2 718,5 milliárd forint

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP): 1 157 milliárd forint

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP): 269,3 milliárd forint

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP): 884,9 milliárd forint

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP): 1 117,8 milliárd forint

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP): 1 034,2 milliárd forint

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP): 298,5 milliárd forint

Mindösszesen 7 480,2 milliárd forintnyi uniós támogatást használt fel szabálytalanul, a korrupció lehetőségét meghagyva a kormány. Mivel az odaítélt és leszerződött támogatások aránya eléri a 75 százalékot, körülbelül 5600 milliárd forintnak a 10 százalékát veszítjük most el a büntetés miatt (nem kizárva, hogy később lesznek még további szabálytalanságok illetve pénzlevonások is). Akadtak ugyanakkor korrupcióval különösen fertőzött operatív programok: eleve látszott például, hogy a Mészáros Lőrincre szabott, egymagában 420 milliárdos, a KEHOP keretéből finanszírozott vízközmű-tenderrel, ahol rekordmértékű, 25 százalékos büntetést szabott ki a Bizottság (és vállalt be csendben, a nagyobb botrányt és a további vizsgálatokat elkerülendő az Orbán-kormány). Mindez együttesen akár 700 milliárd forint elbukott uniós pénzt is jelenthet, amit – folyamatban lévő beruházásokról lévén szó – az adófizetőknek kell kipótolniuk a csalások Orbán-közeli haszonélvezői helyett. Ez azt jelenti, hogy

minden magyar állampolgárnak – a csecsemőtől az aggastyánig – fejenként 50-70 ezer forintjába kerül az uniós támogatások körüli csalássorozat.

Jávor azt is megjegyzi, hogy a teljesen egyértelmű információk és a kormány beismerő magatartása ellenére Polt Péter legfőbb ügyészt láthatóan nem érdekli a téma, pedig „neki kéne a közérdeket képviselnie a korrupció elleni fellépés során. Az 5-600 milliárdnyi büntetést eredményező rendszerszintű korrupció eltussolásának területén végzett fáradhatatlan munkájának jutalmaként épp most választották meg újabb 9 évre a Legfőbb Ügyészség élére. Ha ő nincs, az ügyészség már sokkal korábban tetten éri az intézményesült állami korrupciót, fellép ellene, visszaszorítja, és megússzuk a 2014-2020 közötti magyar uniós pénzek több mint 5 százalékára, az ország éves költségvetésének 2,5 százalékára rúgó gigabüntetést” - írja a blogjában Jávor Benedek.